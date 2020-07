El mejor equipo para un gimnasio en casa

Meses después de que la COVID-19 comenzara a extenderse en los Estados Unidos, muchos estados han aflojado sus cierres. En muchos estados, los gimnasios están reabriendo, aunque a menudo con nuevas restricciones, y en otros están listos para abrir pronto.

Pero como la crisis del coronavirus continúa, es posible que te estés preguntando si deseas arriesgarte a ingresar a un espacio interior lleno de superficies compartidas, donde todos están respirando sin parar. De hecho, investigadores en Corea del Sur examinaron un brote vinculado a un grupo de gimnasios y concluyeron que “la atmósfera húmeda y cálida en una instalación deportiva junto con el flujo de aire turbulento generado por el ejercicio físico intenso puede causar una transmisión más densa de gotas aisladas”.

En otro estudio publicado el 25 de junio, que aún no ha sido revisado por pares, se encontraron cero casos de coronavirus entre 1,896 residentes de Oslo que regresaron a gimnasios con reglas estrictas sobre limpieza y distanciamiento. Los autores advierten que estos resultados pueden no aplicar en áreas con más COVID-19 en la comunidad. Así como no pueden demostrar si el virus se podría haber propagado dentro de un gimnasio si una o algunas de las personas en el estudio se hubieran infectado en otro lugar.

Entonces, aunque hacer ejercicio al aire libre es gratis y fácil, tal vez no sea una sorpresa que las ventas de equipos de ejercicio hayan estado aumentando, desde mancuernas hasta equipos de cardio de alta gama.

En las Pautas de actividad física de los Estados Unidos (PDF) se recomienda hacer un mínimo de 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada (la mitad de ese tiempo si el ejercicio es vigoroso) y al menos dos sesiones de entrenamiento de fuerza de todo el cuerpo por semana. Eso se puede lograr en casa, incluso con un equipo muy básico.

“Existe la idea errónea de que se necesita todo tipo de equipos elegantes en casa, como los que encuentras en un gimnasio, pero ese no es el caso”, dice Michael Piercy, MS, CSCS, maestro entrenador del American Council on Exercise (les enseña a otros entrenadores) y propietario de The LAB en Fairfield, NJ. “Puedes tener un gran entrenamiento con solo un par de piezas de equipo”.

Tus objetivos y tu espacio

Antes de comenzar a pensar en tu presupuesto, hay dos factores clave que serán diferentes para todos los que consideren establecer un gimnasio en casa: tus objetivos y el espacio físico que tienes disponible.

“Comienza con tus objetivos de estado físico”, dice Peter Anzalone, quien prueba equipos de ejercicio en Consumer Reports. “Deseas que cualquier equipo que compres pueda ayudarte a cumplir esos objetivos”.

Si bien tener un programa completo es importante, algunas personas pueden estar más enfocadas en la fuerza o el cardio. O tal vez solo necesitas variedad para no aburrirte. Pete McCall, CSCS, entrenador experto en San Diego y autor de “Smarter Workouts: The Science of Exercise Made Simple” (Human Kinetics, 2019), sugiere tratar de recrear lo que hacías en el gimnasio, al menos tanto como sea posible.

Lo siguiente en lo que hay que pensar es en el espacio. Puedes hacer mucho en un área de 6 x 6 pies, incluidos movimientos de fuerza, algunos ejercicios de calistenia general y estiramientos o yoga.

Para la mayoría de las máquinas de cardio, necesitarás alrededor de 6 a 8 pies por 4 pies solo para la máquina. Para una cinta de correr, deberás tener libre un par de pies alrededor del perímetro y 6 pies detrás de la misma por seguridad, dice Anzalone. Una cinta de correr también necesita un soporte de piso resistente para manejar la vibración y los golpes.

Una vez que sepas lo que quieres lograr y dónde puedes hacer un poco de espacio para moverte, puedes prepararte para el éxito con cualquier presupuesto.

Si deseas gastar de $15 a $1,000

Como mínimo: invierte en una colchoneta para yoga (desde $15), que puedes utilizar para hacer yoga, estiramientos y ejercicios de piso.

Luego, para el entrenamiento de fuerza, agrega dos juegos de mancuernas ($30 o más, según las pesas), uno más ligero y otro más pesado, dice McCall. Para un poco más de versatilidad, también recomienda agregar una banda de resistencia de dos extremos que puedes sujetar al marco de la puerta (desde $20). “Actúa como una máquina de cable de gimnasio”, dice McCall. “Puedes hacer muchos ejercicios desde una posición de pie frente a una posición de sentado, que involucra trabajar los músculos desde los hombros hasta las caderas”.

Las máquinas de cardio son difíciles de pagar con un presupuesto limitado, pero puedes conseguir bicicletas fijas para interiores por menos de $500 y máquinas de remo por menos de $800. La calidad varía y CR no está probando actualmente estas máquinas.

Si ya tienes una bicicleta para exteriores, montarla en un soporte de entrenamiento para bicicleta ($100 o más) te permite convertirla fácilmente en una máquina de cardio para interiores.

Una cuerda para saltar (desde $10) es otra opción versátil barata: puede proporcionar un excelente entrenamiento cardiovascular (y es bueno para el entrenamiento de circuito), siempre que tengas techos altos o espacio al aire libre.

Si estás considerando comprar una cinta de correr usada, consulta nuestros consejos para elegir una que es más probable que dure. Puede ser difícil conseguir cintas de correr de calidad por menos de $1,000, pero si eso es todo lo que deseas en tu gimnasio casero, CR recomienda varias cintas de correr alrededor de este precio. La Nautilus T616 ($1,000, se muestra en la imagen) es duradera, está bien construida y es fácil de usar.

Para ver más cintas de correr de las revisiones de CR de 34 modelos de Bowflex, Nautilus, Peloton, Precor y otros, consulta nuestras calificaciones de cintas de correr y nuestra guía de compra para obtener más información.

Si deseas gastar de $1,000 a $3,000

Quédate con la colchoneta, las mancuernas, las bandas y la cuerda para saltar, y agrega una bola de estabilidad o un híbrido entre banco y bola (puedes levantarlo, usarlo como banco de musculación o pararte sobre él). McCall también recomienda entrenador de suspensión (menos de $200), como el TRX, que se anclan en el marco de una puerta y agregan un desafío adicional de estabilidad a los ejercicios de peso corporal.

Para cardio, tienes algunas opciones más en este rango de precios. Con las cintas de correr en este rango de precios, dice Anzalone, puedes obtener un poco más de potencia, una plataforma un poco más gruesa, una superficie de carrera un poco más grande y más opciones de conectividad (como Bluetooth) de las que obtendrías con los modelos menos costosos.

Puedes obtener una cinta de correr plegable con todas las funciones (buena para espacios reducidos) como la Sole F80 por alrededor de $1,500. Viene con una correa para el pecho para monitorear la frecuencia cardíaca (clave para controlar tu intensidad y progreso a lo largo del tiempo) y una variedad de programas de ejercicios.

Una elíptica también puede ser una incorporación inteligente para realizar cardio de bajo impacto. Dentro de este rango de precios, puedes obtener una máquina relativamente duradera con opciones de resistencia, una amplia variedad de programas de ejercicio y mejores pantallas que las que encontrarías en los modelos menos costosos, dice Anzalone.

La Schwinn 470, de $900, es una máquina sólida que viene con 11 niveles de inclinación diferentes para ayudarte a personalizar tu entrenamiento y el precio es una ganga: menos de la mitad que algunos modelos similares.

Para ver más elípticas de las revisiones de CR de 28 modelos de LifeFitness, Sole, Schwinn, True y otros, consulta nuestras calificaciones de elípticas y nuestra guía de compra para obtener más información.

Si deseas gastar de $3,000 a más de $8,000

Piensa en todos los equipos de entrenamiento de resistencia anteriores, pero amplía tu colección de pesas. Si te preocupa el espacio, busca mancuernas ajustables que oscilen entre 3 y 50 libras en un kit compacto.

No necesitas tener un multigimnasio, un gran equipo que te permite realizar diferentes movimientos de fuerza con un rango de peso (generalmente en una posición sentada).

“Creo que incluso con grandes presupuestos, las opciones de equipos funcionales (mancuernas y un entrenador de suspensión) brindan más valor, versatilidad y mucho más a tu dinero que un multigimnasio”, dice Piercy en The LAB en Nueva Jersey.

Si deseas tener un multigimnasio, él recomienda una máquina de cable, que es más versátil y desafiante.

¿Quieres más instrucciones para tus entrenamientos con pesas? Los gimnasios caseros interactivos como Mirror y Tonal ($1,500 en adelante), donde un entrenador virtual (a través de una pantalla grande) te guía a través de movimientos para una variedad de entrenamientos, incluidos Pilates, boxeo y yoga, están diseñados para que te sientas como si tuvieras un entrenador en la habitación contigo.

Agrega un monitor de actividad física o reloj inteligente si deseas controlar tus estadísticas durante el ejercicio y realizar un seguimiento de tu progreso a lo largo del tiempo.

Con las máquinas de cardio en este rango de alta gama, obtendrás pantallas más grandes y de alta definición en cintas de correr e incluso acceso a contenido en vivo, lo que significa que puedes tomar clases en tiempo real con otras personas en todo el mundo.

La cinta de correr Peloton Tread, de $4,300, mejor valorada por los evaluadores de CR, funciona bien, con una amplia variedad de contenido (proporcionado a través de una aplicación integrada, $39 por mes) para correr y caminar, hacer yoga, usar pesas y más. Si te falta el aspecto social que ofrece un gimnasio, esta opción puede ser muy atractiva. (Las entregas de la Peloton Tread están temporalmente suspendidas en medio de la pandemia de coronavirus. La compañía ha reanudado las entregas en ciertas zonas).

Cuando se trata de cintas de correr de alta gama, Peloton no es tu única opción. Nuestras calificaciones de cintas de correr incluyen modelos resistentes y versátiles de Precor y Sole.

Combina tus pesas, clases virtuales y cinta de correr con una bicicleta o máquina de remo ($500 en adelante) y comenzarás a preguntarte por qué salías de tu casa para ir a un gimnasio.

