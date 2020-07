Niño de 7 años es encontrado inconsciente en medio de una calle de California tras una brutal golpiza

El pasado 18 de julio, un niño de 7 años fue encontrado inconsciente con graves heridas en la cabeza en el bloque 9600 de Vista Del Valle en Desert Hot Spring, California tras haber sido brutalmente golpeado, según información de la Policía de la ciudad.

El Departamento de Policía de Desert Hot Spring informó que le notificaron del menor herido en el medio de la calle cerca de las 7:10 de la noche del pasado sábado. Al llegar al lugar encontraron al niño, identificado extraoficialmente como Gavin, con graves heridas en la cabeza.

El menor de 7 años fue trasladado inmediatamente al Desert Regional Medical Center y posteriormente al Loma Linda Medical Center en una ambulancia área para recibir los tratamientos adecuados.

7 yr old Gavin Ludwick was walking home Saturday from a neighbor's house in Desert Hot Springs, Cali when he was attacked by 32 yr old Daniel Poulsen. Dep Police Chief Steve Shaw called the attack "deliberate & "very vicious."

