“No es humilde, yo no jugaría con él “: ‘Matador’ Hernández le tiró duro a Gignac

El exgoleador mexicano cree que Tomás Boy es mejor que el francés

El exdelantero mexicano, Luis Hernández volvió a dejar claro que aunque André-Pierre Gignac le ha dado muchas alegrías a los Tigres, en lo personal no es de su agrado, ya que no le gusta el estilo que maneja.

El afamado ‘Matador’ estuvo en entrevista en el blog “Futbol Live Show” donde dio su opinión sobre el francés y confirmó las declaraciones que dio hace unas semanas donde aseguró que Tomás Boy es mejor en la historia de Tigres.

“Sigue siendo mejor Tomás Boy que Gignac, aparte es mexicano, el jefe es el jefe. A Gignac lo van a olvidar en un ratito más, a Tomás no. Ha hecho historia y se le reconoce que tiene gran calidad, pero desafortunadamente ¿quién recuerda a Lucas Lobos o a Gaytán? Y son jugadores que eran más humildes que él”, apuntó el exfutbolista.

A pregunta expresa sobre las actitudes de Gignac, aseguró que no le parece un jugador humilde.

“No es humilde por los arrebatos que hace con los árbitros. No sé si sea agrandado. Yo no jugaría con él porque reviraría cuando me quedo parado, pero es un buen jugador”, declaró.

En cuanto a la polémica sobre si Tigres es un equipo grande en la Liga MX, el exatacante fue contundente y nombró a los equipos más importantes en su país.

“América y Chivas son los equipos más grandes del fútbol mexicano, los únicos. Yo no le tengo rencor a Tigres, no puedo porque viví momentos maravillosos, solo que no me gustó cómo salí”, indicó.

Luis ‘Matador’ Hernández jugó para Monterrey, Cruz Azul, Necaxa, entre otros, sin embargo no se siente una figura histórica de ningún club para el que militó, como el caso de Zague con América o José Saturnino Cardozo con el Toluca, aunque la afición lo tiene como ídolo de un equipo más importante.

“Yo le voy al América, aunque a mí me identifican con el mejor equipo de México que es la Selección Mexicana y eso es un orgullo”, aseguró el ‘Matador’.