Un bombero de Miami pide desesperadamente una donación de plasma para tratarse el coronavirus

Un teniente del equipo de bomberos y rescate del condado de Miami-Dade está luchando por su vida después de dar positivo por COVID-19. El departamento solicita donaciones de plasma que podrían ayudarlo.

“Los bomberos están ahí para ayudar a nuestra comunidad en momentos de necesidad, pero ahora es uno de los nuestros el que necesita ayuda”, dijo la portavoz del departamento, Erika Benítez.

Te puede interesar: ¿Hasta cuándo aguantará Miami el dramático incremento de casos de coronavirus?

.@MiamiDadeFire Lieutenant Germarlon Broadnax is fighting for his life in the hospital due to #COVID19. His family – and department – are asking for plasma donations from recovered patients. Contact OneBlood: 888-936-6283

More on @WPLGLocal10 at 11 pic.twitter.com/cdsfVNnemA

— Janine Stanwood (@JanineWPLG) July 22, 2020