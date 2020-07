Agenda digital: diversión desde casa

El Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar está de fiesta. Está celebrando 25 años de existencia y el estreno de su nuevo disco, “25 Aniversario”. Para festejar estos eventos, ofrecerá un concierto en el Muckenthaler Cultural Center (1201 W. Malvern Ave., Fullerton), que los asistentes podrán disfrutar desde el auto. El show tendrá lugar hoy en el estacionamiento del museo, donde se tomarán estrictas medidas sanitarias, como registro de los asistentes sin contacto con los organizadores.

El mariachi, que tiene su base en el sur de California, es bien conocido por el trabajo que ha realizado con artistas mexicanos de renombre que han venido a ofrecer conciertos a Los Angeles y sus alrededores, entre ellos Eugenia León. También porque con frecuencia se presenta con el Ballet Folklórico de Los Ángeles, en especial con el proyecto Nochebuena: Christmas Eve in Mexico. El show comienza a las 6:30 pm. Boletos disponibles en línea; $30 por auto. Informes themuck.org y (714) 738-6595.

La iniciativa ‘De víctimas a protagonistas: la comunidad mexicana en Los Ángeles”, del Consulado General de México en Los Ángeles, busca reconocer el valor y prestigio de la comunidad mexicana en esta urbe. En esta ocasión el tema del conversatorio es Los Angelinx en el siglo XXI, una charla que, como todas las anteriores de este programa, pretende fomentar el diálogo informado en un ambiente que privilegie la interculturalidad y el intercambio de conocimiento y opiniones.

Este es el último de los conversatorios de esta primera temporada, en los que se ha hablado del pasado, del mestizaje, de la importancia del bilingüismo y de la educación, de la lealtad y de la confianza entre los miembros de la comunidad. ¿Cómo somos en el siglo XXI? De eso hablarán esta vez Antonia Hernández, Beatriz Acevedo, Gabriela Teissier y Michael Camuñez con la cónsul Marcela Celorio que actuará como moderadora. Hoy 6 pm, hora del Pacífico. Es necesario registrarse para participar. Más informes en consulmex.sre.gob.mx.

El Natural History Museum of Los Angeles County inicia su séptima serie anual Summer Nights, que en esta ocasión se efectuará de forma virtual, por lo que ahora lleva el nombre de Summer Nights at Home, para que los asistentes participen desde sus hogares.

Así que preparen sus cocteles botánicos con las recetas que tiene publicadas este museo en su página y pasen a ver los eventos en vivo, incluyendo una conversación con personal del museo acerca de la vida de las plantas del periodo Pleistoceno y de los animales que se las comían en La Brea Tar Pits. Además, alístense para bailar al ritmo de los sonidos de DJs, que también celebrarán las Summer Nights con la naturaleza, música y charlas para elevar el intelecto. Viernes de 6 a 8 pm, horario del Pacífico. Es necesario registrarse para participar. El evento es gratuito. Informes en nhmlac.org.

La versión 2020 de la OC Fair será virtual. Debido a que los visitantes a esta feria no podrán subirse a su juego favorito o disfrutar de la alocada comida en persona, las redes sociales y la página oficial de se encargarán de hacer de este evento lo más divertido posible, prometen sus organizadores.

La feria ya está vigente y termina el domingo, y en ella se podrán ver videos de artistas populares, galerías de fotos de memorias de veranos pasados y participar en actividades para la familia y en concursos especiales. También la carrera OC Fair Fun Run 5K se realizará virtual, aunque los premios sí serán reales. Los asistentes también podrán aprender a hacer manualidades, galletas Oreo fritas, hacer un recorrido por la Centennial Farm, descifrar un truco de magia o aprender la mejor receta de pesto por parte del personal de la feria y de patrocinadores. Los horarios de los eventos varían; es necesario consultarlos para participar. Gratis. Horarios y programa completo en ocfair.com y (714) 708-1500.

Conferencia sobre Frida

Aunque los museos de California continúan cerrados, muchos de ellos se mantienen activos con actividades culturales o realizando eventos virtuales, como en este caso el Catalina Island Museum, que presentará una conferencia que se podrá disfrutar desde casa.

Se trata de una conferencia virtual que impartirá Gregorio Luke, experto en la cultura y arte mexicanos. Él fue director del Museum of Latin American Art de Long Beach y cónsul de asuntos culturales de México en Los Angeles. A través de una reunión vía Zoom, hablará sobre “Frida Kahlo: Through the Lens of Nickolas Muray”, la exhibición sobre fotografías de la pintora mexicana que actualmente alberga este museo. Sábado 11 am a 12:30 pm. Ingreso $5 dólares para miembros y residentes de la isla; para el resto del público $17. Boletos y detalles sobre el evento en catalinamuseum.org/calendar.