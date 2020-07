Alejandra Guzmán regresa a “La Voz” y anuncia que tiene tres sorpresitas para Wisin, Carlos Vives y Luis Fonsi

La Voz de Telemundo vuelve con su segunda temporada en su etapa final este domingo en punto de las 9PM/8C

Este domingo 26 de julio regresa a las pantallas de la televisión hispana por Telemundo la segunda temporada de “La Voz” en su etapa final, y junto a ella sus jueces: Alejandra Guzmán, Carlos Vives, Luis Fonsi y Wisin.

Hay que recordar que los concursantes luchan por el gran premio, $200,000 dólares en efectivo y un contrato para la producción, grabación y lanzamiento de un sencillo con Universal Music Group.

La Opinión conversó con La Guzmán, quien está feliz de volver para esta última etapa de la competencia de canto, que se vio cesada debido al estallido del coronavirus a nivel mundial. Durante la conversación la cantante mexicana se mostró feliz, sonriente y siempre fashion. Y es que el confinamiento ha hecho que los artistas vivan periodos de silencio muy largos y el hecho de volver con La Voz ha generado mucha ilusión tanto en los jueces como en los 28 participantes.

Alejandra dice que extraña muchísimo los gritos del público. “Hice un concierto en línea, pero no es lo mismo”, expresó La Guzmán. Quien también contó que se ha mantenido en contacto con su equipo, vía Internet, porque reconoce lo importante que es mantener el contacto en medio de este distanciamiento social.

“Yo estuve en una platica con todos juntos y les he dicho que traten de mantener su mente activa. Les pedí que siguieran ensayando frente al espejo, que se aprendieran las letras de las canciones para la dicción. Pero lo más importante es el corazón, que lleguen a entregar el corazón a todos aquellos que nos estarán viendo por la televisión. Esta es la oportunidad de sus vidas, porque después de ocho meses volvimos”, expuso Alejandra Guzmán.

“Imagínate los chavitos que llevan meses en su casa sin saber qué pasa. Me da emoción volverlos a ver. Sé que saldrán todos los sentimientos que se han estado acumulando todo este tiempo. Pero para eso es el canto, para desahogar”.

La rockera mexicana reflexiona que para ella es muy importante poder dejarle a su equipo un mensaje positivo: “Quiero enseñarles a tener esa actitud de guerrero. Me gusta pensar que los de mi equipo son guerreros; por ejemplo, José Palacio, me dijo que tenía un familiar enfermo de COVID-19 a un lado de la puerta, y se ha cuidado, salió negativo y ahí está listo para el programa. Luego está Sughely que se levanta todas las mañanas muy temprano a meditar… Hay que aprender a sobrevivir. Si eres positivo, te llegarán solo cosas positivas”.

QUE SE PREPARAN FONSI, VIVES Y WISIN, ALEJANDRA LES TRAE SORPRESITAS

La platica con Alejandra Guzmán estuvo cargada de muy buena energía, la intérprete sonrió en todo momento porque la felicidad de volver a la música le desborda por los poros. Pero no por eso deja de reconocer que en medio de todas sus emociones está viviendo una verdadera competencia con La Voz. La Guzmán admitió que para esta última ronda tiene tres sorpresas preparadas.

“Tengo tres sorpresitas, que no les quiero decir, porque ellos -Fonsi, Vives y Wisin- también me sorprenden, especialmente Vives que luego sale con sus cosas; tengo que estar prepara porque nunca sabes qué puede pasar entre estos tres muchachones. W está muy fuerte, tiene personajes muy fuertes en su team; también ganó Luis Fonsi la vez pasada, cosa que lo tiene muy confiado, cosa que por ahí me puedo llevar yo también el premio”, reflexionó La intérprete de “Mentiras Piadosas”.

Pero pese a todo lo anterior, Alejandra reconoce que lo más importante es ver lo que pasará con los alumnos. También acepta que no todos van a poder disfrutar y habrá gente que sabrá aprovechar esta oportunidad y espera que éstos sean sus alumnos.

“Pero yo no sé que vaya a pasar, porque ahí estarán ellos solitos enfrente de todo este público, y el público es el que vota. Ya nosotros casi no hacemos mucho, más que apoyarlos moralmente y aplaudirles”.

Alejandra Guzmán como cantante y artista ha reconocido que después de ocho meses de silencio y por todo lo vivido y acumulado durante esta pandemia, los 28 participantes volverán al escenario con muchas emociones, por esta razón dice que ella ya se ha preparado para lo que está por venir. “Yo me preparé porque esto será una bomba de emociones”, dijo Alejandra.

LA LUCHA PERSONAL CONTRA EL CORONAVIRUS

A nivel personal la mamá de Frida Sofía cuenta que ella se ha estado cuidando mucho para evitar el coronavirus. No solo a través del distanciamiento social, sino también ingiriendo alimentos y varios jugos que le ayudan a fortalecer sus sistema inmunológico. También ha preferido ella misma cocinar sus alimentos y no pedir comida a domicilio, con tal de protegerse de cualquier virus que pueda verse esparcido en cualquier agente externo a su hogar.

La mujer activa que lleva dentro, que también la ha convertido en una de las exponentes del rock pop en español más exitosas de América Latina, ha logrado encontrar la paz y controlar su hiperactividad a través de actividades manuales, las cuales, asegura le salen muy bien.

ALEJANDRA GUZMÁN LANZARÁ NUEVA CANCIÓN ESTE VIERNES

Alejandra Guzmán, interprete de canciones entrañables como: “Yo te esperaba”, “Mi peor error”, “Mala Hierba”, “Cuidado con el corazón”, “Más buena”, entre muchas otras, cuenta que no ha dejado de crear música. Que incluso, antes de esta pandemia compuso una canción que lleva por nombre “Vive y deja Vivir”, tema en el que compartirá su voz con Ñengo Flow. Por esta razón la cantante tiene muchas razones para estar feliz porque por una parte regresa a las pantallas de televisión con La Voz y lanzará, en un par de horas, una nueva canción de su autoría.

El lanzamiento de este tema, según confirmó la cantante, está preparado para este viernes y esto la tiene muy emocionada, porque no sabe qué va a pasar, ya que la canción termina con mariachis. “Este es el momento para poder experimentar contigo y con la música… Sé que es una canción positiva, que tiene ese espíritu que siempre me lleva hacía adelante”.

CANCELÓ SU GIRA MUSICAL 2020

Muchos planes para el año 2020 han quedado totalmente detenidos y a nivel musical esto ha dejado muy triste a la cantante, porque ella tenía preparada una gira. “Iba a ser en lugares pequeños, para que fuera más íntimo. Para hacer una gira de lugar en lugar en tu auto-bus. Si tenemos suerte tal vez lo podamos hacer el año que entra, y sino pues en línea. Que también ya lo hice, pero no estoy contenta, porque nadie me gritó”, contó entre risas.

“DÉJALO IR Y DÁSELO A DIOS”, LE DICE ALEJANDRA GUZMÁN A SUS FANS

Para finalizar, Alejandra Guzmán ha recordado a sus fans. A todos aquellos que hoy sufren por el coronavirus, ya sea porque atraviesan la enfermedad o porque han perdido a un ser querido en estas duras circunstancias. La cantante sabe que en este tiempo pudo haber perdido a algunos de sus fieles seguidores, en las garras del COVID-19, pero a todos les pide que se cuiden.

“Nosotros no podemos con esto, hay que dejarlo todo en manos de un ser superior. Creo que es mejor estar en paz que estar en piezas -rotos-. Tenemos que aprender a estar co nosotros mismos, a escuchar nuestro corazón”.

Alejandra le pide a su público que recen: “Recen, pidan, que hagan ejercicio, porque es muy sana la endorfina para sacar ese coraje. Corre, pega, haz zumba, escucha música… Aprende a estar contigo mismo. Y escucha a tu cuerpo, y hazle caso. También es bueno escribir; hacer cartas de duelo si perdiste a alguien, porque de alguna manera eso es una aceptación de una perdida y eso también te ayuda, porque te quedas sin decirles las cosas. Y eso es un acumulamiento de tristeza con dolor… Déjalo ir y dáselo a Dios. Hay muchas tristeza y soledad, pero hay un Dios“.