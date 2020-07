Bebé muere al quedar encerrada en auto bajo el calor mientras su madre dormía la siesta

Laykn Petchenik, una niña de de tres años, murió y su hermanita de 15 meses fue hospitalizada después de ser dejadas en un automóvil bajo el sol, frente a la casa de su madre en Arkansas, dijo la policía.

La joven madre Kaylee Petchenik (21) llamó al 911 alrededor de las 2 p.m. el lunes diciendo que al despertar de una siesta no encontró a sus hijas en la casa, según la policía estatal de Arkansas.

Un policía de Booneville encontró a las niñas inconscientes en la parte trasera del auto.

Laykn fue declarada muerta en un hospital local. Su hermanita Olivia permanece hospitalizada en condición estable, pero crítica.

“Ambas son las víctimas aparentes del calor”, dijo la policía estatal en un comunicado. El fiscal del condado Logan evalúa si presentará cargos.

Las temperaturas en Booneville alcanzaron los 90 grados F (32C) alrededor del mediodía del lunes, según Accuweather.

Al menos 11 niños han muerto después de haber sido abandonados en autos calientes en lo que va del año en EE.UU., según KidsAndCars.org, organización que trabaja para sensibilizar al público sobre tales incidentes y presionar para que se promulguen leyes que prevengan esas tragedias.

Según su conteo, más de 940 niños han muerto en autos calientes en todo el país desde 1990.

En julio pasado, unos gemelos hispanos de un año de edad murieron en El Bronx (NYC), luego de que su padre los olvidara en el auto al ir a trabajar. El hombre, Juan Rodríguez, se declaró culpable, pero quedó en libertad condicional, al considerarse que es víctima de estrés post traumático por ser veterano de la guerra de Irak.

Over the past two years more than one hundred children have died in hot cars, a totally preventable death. To save kids’ lives we need to pass the Hot Cars Act. pic.twitter.com/YYRCntFQIr

— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) July 1, 2020