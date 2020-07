Echan a hombre de una tienda por querer usar su camiseta como mascarilla

Un hombre fue expulsado de una tienda de Wisconsin luego de su intento fallido de usar una camiseta como máscara facial.

El hombre, que no fue identificado, estaba en la tienda el pasado lunes 20 de julio cuando tuvo una discusión con miembros del personal que le pedían que usara una máscara facial adecuada, ya que es necesaria para la lucha contra el coronavirus.

La tienda está ubicada en el área de reserva indígena del Lago Superior Chippewa, que alberga tribus indígenas de Ojibwe. Las imágenes que se registraron muestran al cliente siendo descrito como un “hombre blanco iracundo” que está tratando de “dominar” a las personas en la reserva.

Man in Wisconsin follows in his ancestor’s footsteps by bringing illness to a Native American reservation & refusing to leave pic.twitter.com/cdX2amQdZD

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) July 21, 2020