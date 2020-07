Trabajadora médica recorre el país en bicicleta después de meses de duro trabajo

Después de semanas luchando contra el Covid-19 en un hospital de Nueva York, necesitaba otro tipo de desafío para asimilar la experiencia vivida

Una asistente médica, que pasó ocho semanas en la primera línea de lucha en la crisis del COVID-19 en la ciudad de Nueva York, decidió culminar su mandato con un “paseo” en bicicleta de 3,500 millas desde Oregón hasta Nueva York.

Theresa Mellas, qu ha trabajado como asistente médica durante 10 años, dijo que aceptó un contrato de 25 días para trabajar turnos de 12 horas todos los días en la UCI en un hospital, en el North Central Bronx. Fue en marzo, al comienzo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Al final de ese contrato, aceptó una renovación por otros 25 días.

Cuando terminó su segunda tanda de lucha, Mellas decidió celebrarlo con un paseo en bicicleta de costa a costa.

“Necesitaba mi propia descompresión mental y compré de forma impulsiva un boleto de ida a Portland, Oregon”, dijo Mellas a WNBC-TV. “Ni siquiera tenía bicicleta. Compré esta bicicleta en Craigslist el día que aterricé y comencé a conducir hacia el este al día siguiente”.

Mellas dijo que tomó nota de algunos amigos que quería visitar en el camino, pero que planeó su ruta sobre la marcha.

“Tenía los mapas de Google, y miraba las carreteras y pensaba la noche anterior lo que haría al día siguiente”, explicó a WKBW-TV.

Mellas dijo que solo tomó un total de 7 días de descanso durante el viaje. Un viaje que duró 40 días y que la llevó de un extremo a otro del país. Manejó su bicicleta unas 100-130 millas cada día.

En su periplo conoció a varias personas, muchas la ayudaron siendo completamente extraños.

“No puedo agradecer los suficiente por todas las personas que conocí, completos extraños que me ofrecieron comida, me ofrecieron duchas, me ofrecieron un lugar para quedarme. Conocí a tanta gente increíble. La gente se unió, la gente se está uniendo. Anhelan una conexión “, dijo.

Es importante estar conectados, a pesar de la distancia social.