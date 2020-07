VIDEO: Anthony Fauci aplica la distancia social en primer lanzamiento de la temporada 2020 de la MLB

Tras una espera de varios meses y ajustes al calendario de juegos, hoy finalmente regresó el béisbol a Estados Unidos con el partido entre los Washington Nationals y los Yankees de Nueva York, encuentro que inaugura la temporada 2020 de la MLB.

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, fue el encargado de hacer el primer lanzamiento del partido y parece ser que se tomó muy enserio la medida de distanciamiento social que recomienda a la población para reducir la propagación del coronavirus, pues la bola pasó muy lejos del guante del catcher.

Dr. Fauci throws out the first pitch for the #Nationals.

The pitch was very 2020.

(Video @espn) pic.twitter.com/2HOmPHkC7u

— Ian Cull (@NBCian) July 23, 2020