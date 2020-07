Chiquis Rivera se volvió a hacer la prueba del COVID-19: ‘Ya me libré’

La famosa pide compasión después de haber sufrido por el coronavirus

Chiquis Rivera ha dado a conocer que se realizó otra prueba del coronavirus que ha resultado negativo. La intérprete de “Animate y Verás” dejó saber a todos sus seguidores que ya está libre del COVID-19 después de haber experimentado el grave mal que afecta al mundo entero.

En un video de IGTV, Rivera mostró los resultados de la prueba en donde dio positivo a los anticuerpos y negativa del COVID-19.

“No había anunciado que soy negativa porque me voy a hacer otra prueba este fin de semana y me quería esperar porque para regresar a [‘Tengo Talento, Mucho Talento’] necesitan dos pruebas que sean negativas“, contó Chiquis.

“Siento que es mi responsabilidad y que Dios me ha dado esta plataforma para poder ayudar y hacer conciencia y dejarles saber muchas cosas que mucha gente no habla”, agregó. “Te sientes rechazada, como que nadie quiere estar junto de ti y lo entiendo porque es algo que nos ha afectado en el mundo. También tienen que educarse y tener compasión”.

“Gracias a Dios yo ya me libré pero si hubo unos días que me sentí muy mal, algo que no le deseo a nadie“, continuó.