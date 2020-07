Nuevo desliz racista de Joe Biden: dijo que para la mayoría de la gente “todos los asiáticos son chinos”

Al ex vicepresidente y virtual candidato Demócrata Joe Biden, famoso por sus infortunados comentarios, le han llovido las críticas tras llamar racista a Donald Trump y al mismo tiempo afirmar que el estadounidense promedio no distingue entre los chinos y otros asiáticos, en un intento de criticar al presidente por culpar a China por del brote de coronavirus.

“Mira lo que está haciendo (Trump) ahora. Él está culpando de todo a China. Está culpando de todo a los chinos”, dijo el ex vicepresidente durante un evento de campaña virtual el miércoles con la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU).

“La gente no hace una distinción, como bien saben, de un surcoreano y alguien de Beijing”, agregó. “No hacen distinción, (los ven) asiáticos. Y (Trump) lo está usando como una cuña”.

Luego acusó a Trump de ser racista por “la forma en que trata a las personas en función del color de su piel, su origen nacional, de dónde son”.

“Ningún presidente en ejercicio ha hecho esto”, reiteró Biden, citado por New York Post. “Nunca nunca nunca. Ningún presidente Republicano ha hecho esto. Ni Demócrata. Hemos tenido racistas y han existido. Han tratado de ser elegidos presidente. Él es el primero que lo ha logrado”.

Biden, líder en las encuestas para las presidenciales de noviembre, escandalizó el mes pasado a la comunidad afroamericana al afirmar que la muerte de Dr. Martin Luther King Jr. (MLK), activista afroamericano de derechos humanos y premio Nobel de la Paz asesinado en 1968, no tuvo el mismo impacto global que la de George Floyd a manos de la policía.

Previamente, en mayo le sugirió a un locutor de radio de Nueva York que tiene asegurado el voto de los afroamericanos porque si respaldan al presidente Donald Trump “no son negros”.

Biden says Trump is wrong to hold China accountable for coronavirus because Americans can’t distinguish “between a South Korean and someone from Beijing.”

The patronizing view of voters aside, not sure what that has to do with the CCP, or anything. pic.twitter.com/hWUbIRK910

— Vince Coglianese (@VinceCoglianese) July 22, 2020