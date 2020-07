Coronavirus en Los Ángeles: Más de 3,600 casos en 1 día y muchos por debajo de 50 años

View this post on Instagram

California COVID-19, By The Numbers: . 🔹 7-day average of new cases per day: 10,005 🔹 7-day average from the week prior per day: 9,003 🔹 Confirmed cases to date: 445,400 🔹 Note: Numbers may not represent true day-over-day change as reporting of test results can be delayed . More information at cdph.ca.gov/covid19. . . . Números del #COVID19 en California: . 🔹 Promedio de casos nuevos por día de los últimos 7 días: 10,005 🔹 Promedio de 7 días de casos diarios de la semana pasada: 9,003 🔹 Casos confirmados hasta el día de hoy: 445,400 🔹 Nota: Es posible que los números no representen los cambios verdaderos de un día a otro, ya que el informe de los resultados de las pruebas puede retrasarse.