¿No que ya se había retirado? Ricardo Lavolpe se apunta y dice que “no cobra caro” por dirigir a los Pumas

El "Bigotón" asegura que a é no le interesa el dinero y sí los buenos proyectos

Ricardo La Volpe aseguró que “no cobra caro” por entrenar a los Pumas de la UNAM en sustitución de Míchel, quien renunció al cargo hace tres días.

“No pienso en dinero, sino en logros y objetivos, ya pasé la etapa de querer monetizar. Cuando dicen que cobro caro, es mentira. Si una directiva me llama con la intención de encontrar objetivos en común, se puede llegar a un acuerdo”, señaló.

Según algunos medios mexicanos, la directiva de Pumas sondeó al auxiliar técnico de La Volpe, Rafael “Chiquis” García, sobre el costo de llevar al argentino a la institución, pero el argentino explicó que no lo han buscado del conjunto universitario.

“Nunca me han preguntado a mí, sólo dijeron que fueron con mi auxiliar y que por cuestiones de sueldo no se podía dar mi llegada; hay que aclarar eso, no me interesa el dinero, sino estar vigente en un proyecto interesante”, enfatizó LaVolpe.

“Pumas no puede comprar en demasía. Lo mismo me pasó en Atlas en 1997, al no haber presupuesto teníamos que sacar jugadores de las divisiones inferiores, es lógico lo que tiene que hacer Pumas ahora, además de traer piezas fundamentales para hacer un equipo competitivo que pelee el campeonato“, señaló.