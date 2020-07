Seis meses de la muerte de Kobe Bryant: seis meses sin poder creerlo

Han pasado demasiadas cosas desde que el helicóptero de Kobe y Gigi se estrelló en Calabasas

Increíblemente seis meses han pasado desde que recibimos la noticia del accidente que condujo a la muerte de Kobe Bryant a bordo de su helicóptero en el condado de Calabasas, en California. Seis meses en los que han pasado demasiadas cosas alrededor del mundo, un mundo ahora más extraño y que sigue extrañándolo.

Aquel 26 de enero, el helicóptero se estrelló contra una colina debido a la fuerte neblina y todos los pasajeros murieron al instante, incluida su hija Gigi. Sin duda un trágico día que marcó a todos los habitantes de California, aficionados de la NBA y desde luego, a las familias de todos los que perdieron la vida.

2020 has been such a long ass year, Kobe Bryant hasn't even been gone 6 months yet. RIP. 🙏🏻 pic.twitter.com/5I4HQFD3jK — Jeff Yeah! (@JeffOutLoud) July 23, 2020

Desde entonces, el mundo se ha volcado con la figura de Kobe, una leyenda que hizo historia en la NBA y que ha recibido reconocimientos alrededor del mundo como pocas veces se recuerde: además de un homenaje espontáneo y multitudinario fuera del Staples Center, se sumaron los tributos oficiales que la liga le brindó, incluyendo la dedicatoria completa del All Star Weekend del mes de febrero.

About Last Night for @NYTSports: The NBA All-Star Game that was everything you expected in tribute to Kobe Bryant … and still completely surprising thanks to a fourth quarter of unprecedented intensity —> https://t.co/X9kiKs6ihj — Marc Stein (@TheSteinLine) February 17, 2020

Discursos inolvidables, como aquel de Michael Jordan que nos llegó a lo más profundo.

"Viviré con el recuerdo de saber que tuve un hermano menor al que traté de ayudar de todas las maneras que pude" 💜💛 El discurso completo (subtitulado en español) de Michael Jordan para su amigo y hermano menor, Kobe Bryant. pic.twitter.com/XF0dzPShoP — NBA Latam (@NBALatam) February 24, 2020

O el de Shaquille O’Neal que incluso nos hizo reír…

Shaquille O’Neal #KobeFarewell Speech – Part I “The guys were complaining. They said ‘Shaq, Kobe’s not passing the ball.’ I sad ‘I’ll talk to him.’ I said ‘Kobe, there’s no I in team.’ He said ‘I know, but there’s an ME in the MF.’”#KobeMemorial #Kobe #BlackMamba pic.twitter.com/zEPqgNtyuw — BasketballBuzz (@basketballbuzz) February 25, 2020

O el de una destrozada Vanessa que nos rompió el corazón en mil pedazos

Seis meses han pasado y aún no podemos reponernos de la devastadora noticia de haber perdido a una de las más grandes leyendas del deporte y seguramente, nunca podremos hacerlo.