Video muestra brutal golpiza entre policías y manifestantes que dejó 7 heridos y 4 detenidos en DTLA

Siete personas, entre ellas cuatro policías, resultaron heridas después de una pelea entre agentes y manifestantes el sábado por la noche en el centro de Los Ángeles. Un video recogió el momento exacto del incidente.

El envío de fuerzas federales a Portland, Oregon, desató protestas este sábado en varias ciudades del país. En Los Ángeles, todo marchaba con normalidad y de manera pacífica hasta que sobre las 5:30 de la tarde tuvo lugar el altercado, según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles en un comunicado.

Según la autoridad policial, todo empezó cuando algunas personas entre una multitud de manifestantes pacíficos “comenzaron a agredir físicamente a los agentes”. Sin embargo, un video de KTLA-TV muestra a un agente empujando a una mujer a las afueras del Palacio de Justicia de Estados Unidos en First Street. Acto seguido, un hombre empujó a un policía hasta tumbarlo al suelo.

Los agentes rodearon rápidamente al hombre y lo golpearon con una porra, tal y como se puede ver en las imágenes. Lo mismo hicieron con otras dos mujeres que corrieron hacia el lugar de los hechos al parecer para ayudar al hombre. Un policía arrojó a una de ellas contra el suelo para inmovilizarla.

Hay cuatro personas detenidas, tres bajo sospecha de agredir a un oficial de policía y otra sospechosa de causar disturbio, según informó la autoridad policial.

“El Departamento de Policía de Los Ángeles se compromete a garantizar que los angelinos puedan ejercer sus derechos de la Primera Enmienda pacíficamente, y no podemos permitir que la violencia y la destrucción de la propiedad pongan en riesgo la seguridad de cualquier persona, ya sean oficiales, manifestantes o espectadores”, dijo el jefe Michel Moore dijo el domingo en un comunicado.

Violent clashes broke out among police and demonstrators in downtown L.A. amid protests at City Hall and the Federal Buildinghttps://t.co/cjk4nrJNEu pic.twitter.com/jFzgu8T62a

— KTLA (@KTLA) July 26, 2020