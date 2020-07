Fuerte choque en Orange termina con una pick up abriendo un hoyo en la pared de un Wells Fargo

El choque hizo que una motocicleta volara por los aires y que la pick up se estrellara en la pared de un banco, hay dos personas heridas por el incidente

Un sensacional choque sucedió la mañana de este lunes en la ciudad de Orange al sur de California cuando una pick up se estrelló con un taxi y terminó incrustado en la pared de una sede de Wells Fargo.

A collision sent a truck crashing into a bank in the city of Orange early Monday morning. 2 people in a taxi cab suffered minor injuries. The driver of the truck tried to run away, but was captured. https://t.co/mKRs7VstnG pic.twitter.com/kEM0qitIHr — CBS Los Angeles (@CBSLA) July 27, 2020

El taxi y la pick up chocharon después de las 4:45 a.m. de este lunes en la cuadra 800 de Tustin Street. Tras el fuerte choque, la camioneta pick up se estrelló en contra de una instalación financiera.

Dicha pick up estaba trasladando una motocicleta en la parte trasera de carga y la misma salió volando y terminó en el medio de la calle. Los paramédicos pensaron en primera instancia que el choque involucraba a un motociclista pero luego determinaron que no fue así.

The driver of this truck hit a taxi, then ended up crashing into the side of a bank in Orange. No one was seriously injured. @CBSLA pic.twitter.com/Jr5tf7bcpb — Tina Patel (@tina_patel) July 27, 2020

A bordo del taxi iban dos pasajeros que sufrieron heridas menores. El hombre de la pick up habría intentado escapar de la escena de la colisión pero fue perseguido y detenido, según información de las autoridades.