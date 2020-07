Funeral termina a balazos: 176% suben los tiroteos en Nueva York y alcaldía no cree que bajen durante el verano

47 tiroteos se registraron la semana pasada en toda la ciudad, lo que representó un aumento del 176% con respecto al mismo período del año pasado, dijeron el lunes fuentes policiales.

14 personas murieron en esos incidentes con armas de fuego, casi el triple de las 5 víctimas durante esa misma semana en 2019.

Sólo el pasado domingo hubo 15 incidentes de disparos en NYC, sumando 18 víctimas, 7 de las cuales murieron, resaltó New York Post.

Las víctimas fatales incluyen a los adolescentes hispanos Kleimer Méndez (16) y Antonio Villa (18), baleados el domingo en una cancha de baloncesto de un parque en Cypress Hills, Brooklyn.

Anoche, un joven no identificado de 22 años recibió un disparo en el hombro izquierdo durante una vigilia en honor a Méndez y Villa. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Brookdale, donde se encontraba en condición estable, informó New York Post.

Horas antes, ayer el jefe policial de la ciudad, Dermot Shea, advirtió a los neoyorquinos que se acostumbren al aumento de los disparos, mientras el alcalde Bill de Blasio culpó nuevamente a los tribunales por el aumento de la violencia mortal y pidió a los ciudadanos que luchen contra el crimen.

De Blasio afirmó nuevamente que un factor clave en la creciente criminalidad fue la “interrupción masiva” del sistema judicial debido a la crisis del coronavirus.

Pero las autoridades penales han rechazado esa hipótesis. Una portavoz del fiscal de Manhattan, Cyrus Vance Jr., dijo: “Nuestra oficina nunca dejó de enjuiciar agresivamente los delitos violentos”.

Y la Oficina de Administración de la Corte del estado “ha estado trabajando para restablecer las operaciones judiciales completas, incluidos los juicios con jurado”, dijo el portavoz Lucian Chalfen. “Claramente, (el alcalde) no comprende absolutamente cómo funciona el proceso de justicia penal”, añadió.

“Va a tomar algún tiempo abordar el aumento significativo de la violencia que vemos”, advirtió el comisionado Shea, quien calificó como “absolutamente inaceptable” que hubiese 15 tiroteos “sólo el domingo” pasado.

Agregó que los jefes de la policía estaban “poniendo recursos significativos en las áreas donde sabemos que está ocurriendo la violencia de pandillas“.

El mes pasado NYPD disolvió sus unidades encubiertas contra el crimen y reasignó a los aproximadamente 600 policías cuyas tareas principales incluían sacar armas de la calle, destacó New York Post.

El aumento en la violencia armada en la ciudad este verano ha llamado la atención incluso de la Casa Blanca. Pero tanto el gobernador Andrew Cuomo, como el alcalde De Blasio y el comisionado de Shea han rechazado la intervención federal sugerida por el mandatario Donald Trump.

Los expertos recuerdan que el presupuesto de NYPD ha sido recortado, mientras miles de sospechosos y convictos han vuelto a las calles por la reforma penal y la orden de descongestionar las cárceles para evitar contagios de coronavirus.

En respuesta, desde el comienzo de la pandemia muchos ciudadanos han expresado su deseo de comprar armas o buscar otras formas de defensa personal, más allá de NYPD.

