Impresionante incendio en San Francisco acaba con 6 locales comerciales

Las llamas de un impresionante incendio en el vecindario South of Market en San Francisco, California mantuvo al Departamento de Bomberos de la ciudad ocupado por horas mientras trataban de controlar las llamas que se elevan a varios metros de altura.

El incendio que se dio en una zona comercial en Erie Street cruce con S. Van Ness, estaría consumiendo diversos locales de la zona por lo que se calificó como Alarma 5.

Firefighters are battling an aggressive five-alarm fire in South of Market, San Francisco. The fire spread to multiple buildings, prompting police to shut down traffic on Mission Street and nearby highway onramps. Multiple residents have been displaced. #CitizenAppSF pic.twitter.com/oZC6wGt0gh

El equipo de combatientes trabajó duro durante horas y con algunas dificultades como falta de suministro de agua para luchar con el incendio que alcanzó un total de 6 estructuras.

“Excedimos todos los hidrantes. Tuvimos que usar el tanque de Jones Street y el tanque de Ashbury. Ahora estamos trayendo el agua desde Twin Peaks hasta aquí. Tenemos al menos 100 millones de galones fluyendo”, afirmó a ABC el jefe de operaciones del Departamentos de Bombero de San Francisco, Victor Wyrsch.

I haven’t been tweeting much lately, but I have to thank the firefighters at @SFFDPIO. I woke up to this massive fire half a block away from my apartment—I could feel the heat from my window. Thankfully the firefighters kept it from spreading to the houses on my block. https://t.co/UM1qA3sCDA pic.twitter.com/EjJtRUyr6j

— Will Marble (@wpmarble) July 28, 2020