Kanye dice que el esposo de Thalía, Tommy Mottola, es responsable de la muerte de Michael Jackson

El esposo de Kanye West revive una vieja teoría de la conspiración en contra del esposo de la cantante mexicana

Kanye West hizo uso de Twitter para señalar a Tommy Mottola como responsable de la muerte de Michael Jackson. Se sabe que el esposo de Thalía trabajó durante muchos años con MJ, pero también es sabido que al final la relación entre ellos llegó a deteriorarse.

La revista Quién cita a medios como Newsweek y The Sun, quienes en su momento explicaron que la razón del distanciamiento entre ellos nació luego de que Mottola no quisiera invertir mucha promoción en un disco de Michael Jackson, que según su evaluación no era lo suficientemente bueno, hecho que no fue del agrado del cantante.

Ronda en internet una fotografía en la que aparece MJ burlándose de Tommy, la imagen es el del año 2012 y en ella aparece una imagen del productor que había sido modificada para que éste luciera vestido de diablo: con capa roja, cachos, tridente y colmillos de vampiro. Después de la muerte de Michael Jackson surgió una teoría conspirativa en donde se decía que el esposo de la mexicana y Sony Music lo habían mandado a matar.

Kanye West, en medio de todo el drama que ha vivido recientemente con sus constantes escándalos en redes sociales y con sus ataques a su esposa Kim Kardashian, destapó de nueva este drama y también apoyó la teoría en la que se señala a Tommy Mottola como el culpable de la muerte de Michael Jackson.

“MJ (Michael Jackson) les dijo sobre Tommy antes de que lo mataran… Kim salvó la vida de mis hijas en el nombre de Jesús. Es la decisión de Dios. Solo viviré para mis hijos… Kris estoy en Cody por si no planeas otra de las sesiones de playboy con tus hijos”, escribió en Twitter, pero el mensaje ya ha sido borrado, según reportó el Daily Mail.