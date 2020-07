Cómo obtener anticonceptivos gratis o a bajo costo

Las nuevas normativas significan que algunos empleadores pueden dejar de cubrir los anticonceptivos. Esto es lo que puedes hacer en su lugar.

Muchas mujeres en los Estados Unidos están acostumbradas a obtener un método anticonceptivo gratuito, gracias a la aprobación de la Affordable Care Act (ACA) [ley de cuidado de salud asequible] hace casi una década, que exigía que la mayoría de los empleadores cubrieran por completo la atención anticonceptiva. Pero eso podría cambiar pronto para algunas mujeres que obtienen su seguro a través de su trabajo: La semana pasada, la Corte Suprema dejó en pie una norma de la administración de Trump que permite a los empleadores dejar de cubrir el control de la natalidad si lo objetan por motivos religiosos o morales.

“Ahora, con impunidad, las empresas, los negocios, las organizaciones y las instituciones educativas tienen el poder de negar la cobertura para una de las decisiones más personales, la planificación familiar”, dijo Frederick Isai, director ejecutivo de Families USA, una organización de defensa de la salud, en un comunicado.

Pueden pasar varios meses antes de que ese cambio surta efecto, dice Tim Yost, profesor emérito de la Washington and Lee University en Lexington, Virginia. Yost escribió un análisis de la decisión del Commonwealth Fund, un centro de investigación de la salud.

Se estima que 126,000 mujeres podrían verse afectadas pronto, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Pero la cantidad de mujeres a las que se les podría reducir la cobertura de control de natalidad podría aumentar a casi 2.9 millones, dice Yost, si otros empleadores optan por aprovechar la normativa.

Sin esta cobertura, las mujeres tendrán que pagar, de sus propios bolsillos, sus anticonceptivos, no solo las píldoras, inyecciones y otros productos, sino también las visitas al consultorio relacionadas con esto, dice Laurie Sobel, directora asociada de políticas de salud de la mujer en el Kaiser Family Foundation, un centro de investigación de salud sin fines de lucro.

Y el control de la natalidad puede ser costoso. Annovera, un anillo vaginal, cuesta alrededor de $2,000 al año sin seguro; una inyección Depo-Subq Provera, alrededor de $250 cada tres meses; y el parche Xulane, alrededor de $130 por semana. Incluso las píldoras anticonceptivas pueden ser costosas: Taytulla y Natazia, por ejemplo, pueden costar alrededor de $200 por el suministro de un mes.

Freya Riedlin, asesora de política federal en el Centro de Derechos Reproductivos, una organización sin fines de lucro, dice que las personas que no pueden pagar esos costos tendrán que “renunciar a la atención médica”, y es probable que tenga un efecto aún mayor en las mujeres de bajos ingresos y mujeres de color. “Agrava las disparidades existentes que ya enfrentan en el acceso a la atención médica”, dice.

La decisión del tribunal que limita el acceso a los anticonceptivos se produce cuando millones de personas, especialmente mujeres y personas de color, han perdido empleos y, como resultado, seguro de salud, debido al desempleo provocado por la pandemia de COVID-19.

Si te encuentras en cualquiera de esas situaciones, esto es lo que necesitas saber ahora y lo que puedes hacer para obtener anticonceptivos de forma gratuita o a bajo costo.

Primeros pasos

Es importante saber que la decisión de la Corte Suprema no se aplica si compraste un seguro de salud por tu cuenta a través de un mercado estatal o federal; en otras palabras, si tienes ACA o un plan “Obamacare”.

Tampoco se aplica si obtienes un seguro de salud a través de cualquier programa gubernamental, incluyendo Medicaid, Tricare (para veteranos y sus familias) o Medicare, dice Sobel.

Si obtienes tu seguro a través de tu empleador, el nuevo mandato también podría no aplicarse a ciertos planes si trabajas en Washington, D.C., o en cualquiera de estos 11 estados: California, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, Maine, Nevada, New York, Oregon, Vermont y Washington. Todos ellos han aprobado leyes, no afectadas por la decisión de la Corte Suprema, que requieren que algunos empleadores proporcionen anticonceptivos.

Si vives en otro lugar y tu empleador dice que ya no cubrirá el control de la natalidad, comienza hablando con el departamento de recursos humanos de la empresa, dice Sobel. Específicamente, pregunta si en lugar de obtener un método anticonceptivo a través de la compañía, podrías obtenerlo directamente de la compañía de seguros con la que trabaja el empleador o del administrador externo del plan. Esto se debe a que algunos empleadores han optado por proporcionar un “acuerdo” para las empleadas, lo que significa que el empleador no paga directamente el control de la natalidad, sino un tercero con el que trabajan, según la Kaise Family Foundation.

Si perdiste el seguro por completo porque perdiste tu trabajo, ve si calificas para Medicaid o un plan ACA, incluyendo uno con un subsidio. Para averiguarlo, visita HealthCare.gov para responder varias preguntas de evaluación para determinar tu elegibilidad, conectarte con el programa apropiado y determinar cuándo puedes comenzar la cobertura.

Control de la natalidad accesible sin seguro

Si tu empleador ya no planea cubrir el control de la natalidad y no te ofrecerá un acuerdo, o si no tienes seguro, estas son algunas formas de obtener anticonceptivos pagando poco o nada de tu bolsillo, si ya tienes receta para pastillas anticonceptivas.

Busca cupones de descuento. Puedes encontrar casi dos docenas de píldoras anticonceptivas por $45 al mes o menos, sin seguro, con cupones ofrecidos a través de GoodRx. Busca el tipo de anticonceptivo que tomas, luego imprime o descarga un cupón que puedas llevar a una farmacia minorista cerca de ti.

Aprovecha los programas de las farmacias. Walmart ofrece varias píldoras anticonceptivas, incluyendo Norethindrone y Sprintec, por $4 por el suministro de un mes y $10 por un suministro de tres meses.

El Walgreens Prescription Savings Club (PDF) tiene opciones que van desde $13 a $30 para las píldoras Levora, Necon, Jolivette y Lutera. Una membresía anual, que también incluye muchos otros medicamentos de bajo costo, cuesta $20 para una persona o $35 para una familia.

Recientemente, CVS suspendió su programa de recetas de bajo costo y en su lugar ofrece una consulta farmacéutica gratuita para ayudar a encontrar opciones de bajo costo para todos los medicamentos recetados, incluyendo los anticonceptivos.

Consulta con una farmacia local privada. Estas farmacias populares pueden estar dispuestas a negociar los precios de los medicamentos recetados o ayudar a encontrar un precio más bajo, dice Brian Caswell, propietario de Wolker Drugs en Baxter Springs, Kansas y presidente de la Asociación Nacional de Farmacéuticos Comunitarios.

Atención para el control de la natalidad a bajo costo

Si aún no tienes una receta para el control de la natalidad, hay varias formas de conseguir visitas de asesoramiento sobre anticonceptivos de bajo costo.

Telesalud. Ahora hay una serie de servicios de telesalud disponibles con al menos una docena que prometen costos muy bajos en consultas de control de natalidad. Y está bien obtener algunas recetas de anticonceptivos, especialmente para píldoras, anillos vaginales y otros métodos controlados por el usuario, sin un examen físico en persona, dice un portavoz del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, y añade que necesitarás una visita al consultorio si deseas un DIU (dispositivo intrauterino), un implante anticonceptivo o esterilización.

HeyDoctor, que fue comprado recientemente por GoodRx, ofrece visitas de control de natalidad por $20 sin seguro, dice el doctor Brendan Levy, director médico de HeyDoctor. Tendrás una tele-consulta con una enfermera, un médico u otro profesional de la salud con licencia, que debe obtener un historial médico detallado y poder escribir una receta que luego se transfiere a una farmacia local o incluso se envía directamente a tu casa.

Nurx cobra $15 por una cita en línea con un profesional de la salud (las citas de seguimiento son gratuitas) y la compañía dice que muchas de sus píldoras anticonceptivas cuestan alrededor de $15 por el suministro de un mes sin seguro. Consulta esta página para obtener detalles sobre dónde opera Nurx (actualmente en 29 estados y el Distrito de Columbia).

Otro sitio, llamado Hers, cobra $30 al mes por una consulta médica en línea y cualquiera de estas 10 opciones de control de natalidad enviadas a tu puerta como parte de la tarifa mensual. Las consultas de seguimiento cuestan $5.

Lee más sobre las consultas de atención médica en línea y cómo proteger tu privacidad durante una tele-consulta.

Clínicas de salud financiadas por el gobierno federal. Para visitas en persona, puedes buscar un centro de salud calificado federalmente. Estas clínicas generalmente brindan atención en una escala móvil [según tus ingresos]. Existen más de 12,000 centros en los Estados Unidos, pero algunas clínicas pueden no ofrecer opciones de control de la natalidad y planificación familiar, en parte debido a los recortes en los fondos federales, así que encuentra una clínica cerca de ti y llama con anticipación para confirmar qué servicios cubren.

Planned Parenthood. Con más de 100 años, Planned Parenthood es una de las organizaciones de salud y bienestar reproductivo y sexual más antiguas de los Estados Unidos. Ofrece una variedad de servicios de control de la natalidad, junto con ayuda para encontrar opciones asequibles, “sin importar cuales sean tus circunstancias”, dice Gillean Dean, directora principal de servicios médicos de la Federación de Planned Parenthood de América. Ella dice que algunas oficinas de Planned Parenthood cobran en función de los ingresos. Busca clínicas cerca de ti y haz citas en línea.

