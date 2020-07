“No creo que cometan esa torpeza”: Hugo Sánchez no quiere a La Volpe ni de chiste en Pumas

"Hugol" cree que debe llegar alguien de casa al cuadro universitario

Los Pumas están buscando técnico tras la salida de Míchel y el desfile de nombres ha comenzado, ya sea porque están libres o se han candidateado, tal es el caso de Ricardo La Volpe quien incluso comentó que no cobra caro.

Luego de esta postulación, el primero en rechazar la idea fue su eterno rival, Hugo Sánchez, quien dejó claro que no le gustaría ver al “Bigotón” en el banquillo de los universitarios.

“No hay debate. No hay debate. No creo que cometan esa torpeza. Debe ser de arraigo puma y otra excepción, pero positiva y no negativa. Lo de ‘Míchel’ González ha sido positivo, no negativo”, comentó “Hugol en Futbol Picante de ESPN, show en el que participa.

El “Pentapichici” reiteró que Pumas debe tener un técnico que esté identificado con el equipo, como Bruno Marioni o David Patiño, y que la directiva se equivocaría en no hacerlo, además de que sería rechazado por la afición.

“Lo más coherente es que sea alguien de casa. Alguien que conozca profundamente las raíces de Pumas. Si acaso con ‘Míchel’ ha sido una excepción y alguien positivo. No sería mala idea que regresara David. Tiene perfil puma, ya tuvo un paso y tiene calidad. Igual está el tema de Marioni”, indicó.

En cuanto a la posibilidad de dirigir a los felinos, Hugo Sanchez comentó que no ha habido acercamiento, pero saben que pueden contar con él en cualquier momento.

“Ahora estoy con compromisos profesionales de ESPN y momento delicado por pandemia. No descarto, porque es mi casa y soy Puma al cien por ciento y podría contribuir, pero no ha habido llamada telefónica para decirme qué pienso. Cuando se me necesite podría acceder sin problema”, comentó el técnico bicampeón con Pumas en 2004.