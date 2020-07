Pareja sobrevive a cáncer, superan la quimio y el coronavirus juntos, después de 46 años de matrimonio

Una pareja de Texas celebra sus respectivas recuperaciones después de superar con éxito un cáncer, la quimioterapia y el coronavirus.

Robert y Janice Beecham han pasado por mucho en sus 46 años de matrimonio, pero 2020 ha sido particularmente duro para ellos.

A pesar de que los siguieron rigurosamente los consejos de seguridad para evitar contagiarse del virus, en marzo Robert comenzó a experimentar síntomas de COVID-19. Después de una semana y media no mostraba signos de mejoría.

A love story we all need…

Cancer, chemo, #COVID. They fought them all and made it home from the hospital in time for their 46th anniversary.

Meeting Robert & Janice Beecham was truly one of the best things I’ve experienced in the last few months.

See why on #WFAA at 10.❤️ pic.twitter.com/pwh82Ti6TH

— Teresa Woodard (@twoodard8) July 21, 2020