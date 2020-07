California agilizará las solicitudes del seguro de desempleo con un equipo especial

La pandemia del coronavirus parece no tener un final cercano y aunque la economía ha tenido un repunte con respecto a marzo, aún hay millones de personas desempleadas que dependen, en gran parte, del seguro de desempleo.

Pero a pesar de que el Departamento de Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD) ha procesado más de 8 millones de solicitudes desde marzo pasado y ha distribuido más de $49 mil millones en beneficios, miles de solicitudes no han pasado al proceso de revisión y aprobación.

Governor @GavinNewsom announced a series of actions to better serve workers that have experienced job loss during the #COVID19 pandemic, including the formation of an @CA_EDD strike team, and a renewed focus on processing unpaid claims. https://t.co/4CijGldjyD

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) July 29, 2020