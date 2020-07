Chicharito dice que Chivas es “el amor de su vida”, pero la afición ya no lo quiere

El delantero recordó el día que se despidió del Rebaño

Este 30 de julio, las Chivas Rayadas del Guadalajara están de fiesta pues el Estadio Akron cumple 10 años de existencia, un recinto que ha ido forjando su historia y que es considerado como uno de los más bonitos de México.

El Rebaño inauguró el recinto enfrentando al Manchester United y fue una noche de ensueño, pues el hijo pródigo, Javier “Chicharito” Hernández, fue el encargado de anotar el primer gol en la historia del estadio, en el que fue su último partido con los rojiblancos, antes de irse precisamente con el cuadro inglés a su aventura europea.

Con motivo de los festejos del décimo aniversario de la gran obra de Jorge Vergara, “Chicharito” tuvo una plática en Chivas TV donde recordó aquel día.

“Esa noche era muy especial, prácticamente era jugar con el club de mis amores y jugar con mi nuevo club, uno de los mejores del mundo, jugar por primera vez en su historia. Fue un gol bonito, un pase de Omar Arellano, al Bofo y me la deja y la pude meter con la izquierda, la de palo. Fue merecido que Chivas ganara en su inauguración. Fue de las muchas cosas que Jorge (Vergara) pudo realizar”, comentó el delantero del Galaxy.

Luego de los tantos “dimes y diretes” sobre su regreso al equipo, Hernández reiteró su amor por Chivas y no descartó su regreso.

“Chivas ha sido el amor de mi vida, los demás equipos son mis novias, nunca he cerrado las puertas, uno no sabe si me vaya a retirar en Chivas, más allá de si esté en mi futuro a corto, mediano y largo, todo lo que nos dimos, todo ese amor, les di una vida y ellos una a mí”, indicó.

Tras estas declaraciones, los aficionados del Guadalajara no reaccionaron con ilusión como hace unos años, y es que durante los últimos meses, el jugador ha hecho declaraciones como que nunca prometió retirarse en el equipo, así como que nunca lo han buscado para regresar, algo que incluso el director deportivo, Ricardo Peláez, desmintió, situación que los chivahermanos no están dispuestos a tolerar.

Aquella noche del 30 de julio del 2010, las Chivas derrotaron 3-2 al Manchester United, en un recinto que ha albergado Juegos Panamericanos, conciertos de importantes artistas como Paul McCartney, además será sede del Mundial de 2026.