David Beckham tiene un plan para llevar a Luis Suárez a la MLS

El Inter de Miami quiere a todas las figuras del mundo y el rumor más reciente indica que el próximo año irán por el delantero del Barcelona, Luis Suárez.

De acuerdo con reportes de Mundo Deportivo y otros medios europeos, como BBC Sport, David Beckham, uno de los dueños del equipo, tiene un plan para convencer al artillero uruguayo de jugar en la MLS.

Luis Suárez tiene contrato vigente con el club blaugrana, donde terminó como el tercer mejor anotador de esta campaña, hasta el 2021, pero después de esa fecha será libre y la directiva del equipo estadounidense quiere que Miami sea su próximo destino, por lo que planean ofrecerle un contrato longevo, por 4 temporadas, para que Suárez, cuando tenga 34 años de edad, pueda verlo como una opción viable.

