“Se escondía de los jugadores”: Miguel Herrera calificó de “cobarde” a Martinoli

El entrenador del América revivió su pelea con el comentarista de TV Azteca

El técnico del América, Miguel Herrera, revivió su penoso capítulo con el comentarista de TV Azteca, Christian Martinoli, mismo que le costó el puesto de entrenador de la Selección Mexicana en el 2015 y por el que fue sumamente críticado.

Tras la obtención de la Copa Oro de hace cinco años, ambos personajes se encontraron en el Aeropuerto de Filadelfia donde el “Piojo” perdió la cabeza y agredió al conductor, apoyado por su hija, Mishelle, quien fue protagonista del encontronazo.

Aquí el video de Univisión en el que se observa que la hija del Piojo empuja a Martinoli y Luis García https://t.co/ACxxWWVtMA — San Cadilla (@SanCadilla) July 28, 2015

“Era un momento de esos que el destino estaba marcado. Pudimos haber llegado mucho antes al aeropuerto y no toparnos, pero igual nos hubiéramos juntado en el avión porque viajaban muchas veces con la Selección“, apuntó el estratega del América en entrevista con Yordi Rosado.

El entrenador no se guardó nada y tachó a Martinoli de cobarde pues, según sus palabras, se escondía de los jugadores en los aviones, luego de criticarlos severamente durante sus narraciones.

“Martinoli se iba hasta el final o al principio con gorras y lentes, escondido, se metía a su asiento con la gorra y los lentes. Yo en un par de veces le levanté la gorra y le dije: ‘No te van a hacer nada, no te escondas, así como los atacas dales la cara‘”, apuntó.

El “Piojo” reiteró que su coraje fue porque el comentarista había hecho críticas a su familia y que trató por todos los medios que los dejara en paz.

“Esto venía de mucho tiempo atrás, busqué todas las formas, tengo incluso los textos. Lo hablé con Luis García que es compadre de Christian y le dije: ‘Dile a tu compadre que me deje, que si a mí me quiere criticar o madrear no hay problema, yo soy figura pública y mi trabajo es muy criticable, pero que no se meta con mi familia, que omita expresarse de mi familia, de mi hija en particular, si lo de mi familia está bien o mal le vale madres'”, reveló.

El incidente entre el Piojo Herrera y Christián Martinoli Miguel Herrera relata todo sobre la discusión que, junto a su hija, sostuvo con Christián Martinoli en un aeropuerto 😲 Ve #LaÚltimaYNosVamos, todos los lunes a las 9:30 p.m. por #Unicable http://bit.ly/2woeuR3 Posted by Unicable on Tuesday, July 28, 2020

Miguel Herrera incluso retó a Luis García, compañero de Martinoli en las transmisiones, a que diga la verdad sobre lo que le dijo.

“Así se lo dije a Luis García y si tiene los dos bien puestos debería de aceptarlo porque se lo dije en la cara. Hice de todo, le mandé mensajes, recados, tuits para que dejara de molestar a mi familia”.

En la misma charla, Herrera también arremetió contra Decio de María, entonces presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, por no mantenerlo al frente del Tri tras el incidente.

“A Decio le faltaron huevos, para mí, pero tampoco lo culpo porque tenía muchas presiones y él pudo haber decido y decir: ‘No, me la juego y sigo con Miguel’ porque él era el presidente de la Federación”, refirió.