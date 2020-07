Xavi, Pirlo, Gerrard: la nueva generación de entrenadores que eran tus ídolos hace unos meses

Definitivamente nos estamos haciendo viejos, muchos de nuestros ídolos que recientemente estaban derrochando magia en las canchas, ahora son los nuevos héroes del banquillo e incluso las grandes esperanzas de los equipos que los formaron o los catapultaron la fama.

Esta son las nuevas figuras mundiales en la dirección técnica, aunque no lo puedas creer, ya están listos para dirigir el futuro del fútbol mundial:

Xavi

Director Técnico desde sus épocas de jugador, una extensión en la cancha de Pep Guardiola en el equipo más espectacular de los últimos tiempos. Su futuro está en el Barça, quizás más pronto de lo que imaginamos.

Steven Gerrard

Uno de los Idolos más grandes en la historia del Liverpool está iniciando su carrera como técnico en Escocia, será cuestión de tiempo para que vuelva algún día a los Reds.

Claims that Steven Gerrard has done a good job at Rangers "couldn't be further from the truth", says Celtic legend Chris Suttonhttps://t.co/sijbIMGVB7 pic.twitter.com/hIR4ugsc59

— Scottish Sun Sport (@scotsunsport) July 30, 2020