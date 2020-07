Amor entre enemigos: Pep Guardiola se desvive en elogios hacia Zinedine Zidane

“Como jugador fue, buah… ¡Lo que me habría gustado jugar con él!"

Así como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi protagonizaron la rivalidad más comentada en el mundo del fútbol durante la última década, Zinedine Zidane y Pep Guardiola vivieron este antagonismo cada uno desde el banquillo. Cada uno con su estilo de dirigir y con posibilidades distintas, pero siempre en el candelero cuando se trata de títulos conseguidos.

Pero entre ellos, la rivalidad se queda en la cancha, pues, al menos Guardiola no ha hecho más que desvivirse en elogios sobre su rival cuando era futbolista:

“Como jugador fue, buah… ¡Lo que me habría gustado jugar con él! Tuve la desgracia de encontrármelo en contra en la selección francesa. Hace muy bien al fútbol en los buenos y malos momentos y me alegro. Aunque la gente pueda no me lo pueda creer, porque es del Real Madrid, me alegro mucho que le vayan bien las cosas porque es muy bueno para el fútbol que le vayan bien las cosas a gente como él”, dijo Pep en una entrevista con DAZN.

“Si ha hecho lo que ha hecho, ganando tres Champions seguidas, quitándole dos Ligas al Barça cuando el Barça en esta década ha dominado esta competición como ningún club en el mundo, demuestra su capacidad”.