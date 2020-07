Anuncio de Trump en español insta a tensión entre latinos y afroamericanos

Un anuncio de televisión en español quiere conseguir el apoyo de los latinos al presidente Donald Trump a partir de una tensión racial con la comunidad negra del país.

El comercial, dirigido a los latinos de Florida y pagado por Committee to Defend the President, se dedica a atacar a Joe Biden por su decisión de buscar una mujer afroamericana como fórmula vicepresidencial en lugar de una persona latina.

En los primeros segundos, el aviso destaca los sacrificios de la comunidad latina para ayudar a la prosperidad de Estados Unidos. El ataque a Biden llega en la siguiente secuencia.

“Esto no es suficiente para Joe Biden”, dice la narradora. “Prometió a su partido un vicepresidente afroamericano, no a un latino, aunque los latinos son más de un sexto de la populación y contribuyen el doble a la economía, ¿Por qué no somos suficiente para Joe?”.

El anuncio fue criticado porque alienta a la división entre latinos y afroamericanos. También olvida que dentro de la población latina hay personas de raza negra.

“Esto aviso no solamente borra la existencia de Afro-Latinx, también aprovecha el racismo y lo antinegro que persiste en la comunidad Latinx”, escribió la periodista Andrea González-Ramírez.

This ad not only erases the existence of Afro-Latinxs, but it really taps into the racism and anti-Blackness that persists in the Latinx community. https://t.co/puAYO81a1D

— Andrea González-Ramírez (@andreagonram) July 31, 2020