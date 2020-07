Emotiva, imponente, emocionante: el regreso de la NBA, ejemplo de una logística perfecta

Las estrellas de las duelas están de regreso jugando con toda seguridad en una burbuja creada para eso

Qué paradójico que la primera canasta de este regreso de la NBA la anotó el francés Rudy Gobert, el primer jugador contagiado por coronavirus y el que se burló apenas empezaba la pandemia. Qué lejos llegó todo después de las burlas de Gobert.

Más allá de los resultados de los primeros partidos en los que se impusieron el Utah Jazz y los Lakers en dos partidos disputadísimos, la NBA dejó en claro que el formato y las condiciones de juego son diferentes a las de cualquier liga deportiva del mundo.

Rudy Gobert has the first bucket for the NBA restart pic.twitter.com/MIQULizyTG — Bleacher Report (@BleacherReport) July 30, 2020

El escenario es imponente, la cancha, en la que obviamente se extraña el público, está equipada con toda la tecnología para que los jugadores no se sientan en un entrenamiento y la misión se consigue tanto en la duela como para el público televidente.

El basquetbol es un deporte que tiene sus raíces en los gimnasios de los colegios, en los que todos jugamos (bien o mal) alguna vez, por lo que la familiaridad con la que se juega y se observa es casi inexplicable, digamos jugarlo en un gimnasio sin público es mucho más orgánico que otros deportes en estadios vacíos.

La ceremonia previa a los partidos, simplemente pone la piel de gallina: los jugadores con los brazos entrelazados con la seguridad que da una burbuja que se inventó para eso, para que los protagonistas más importantes se sientan seguros y den un gran espectáculo.

LeBron James y Kawhi Leonard llegan con flow al duelo de Los Ángeles esta nochepic.twitter.com/5vjFMdRSNh — Que Pasa NBA (@quepasanba) July 30, 2020

La NBA, como en muchas ocasiones está sentando el precedente de que con organización, recursos y una logística impecable, el regreso a la actividad deportiva puede ser mucho menos accidentado que hasta ahora en otras partes del mundo.

You might wanna box out LEBRON JAMES with the game on the line. Just a thought pic.twitter.com/7edkFIVedY — Barstool Sports (@barstoolsports) July 31, 2020

