Horóscopo del fin de semana del sábado 2 al domingo 3 de agosto

Disfruta de este primer fin de semana del mes de agosto

Ascendente en Aries

El fin de semana el Sol (fuente de energía del zodíaco) en el final del tránsito por Cáncer conecta matemáticamente en oposición con Saturno (planeta asociado a las responsabilidades) en Capricornio. Para vos, esta configuración activa puntos claves de tu carta natal: la base emocional y el medio cielo. En términos psicológicos, puede ser interesante percibir cómo sentís tus miedos a soltar viejas estructuras. Tip: conecta con tus ganas.

Ascendente en Tauro

Venus, tu regente, continúa su marcha directa por Géminis (signo de aire, mental) y conecta matemáticamente con la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) también en tránsito por Géminis. Esta interacción ayuda si estás hace un tiempo rumiando la posibilidad de tener una conversación vincular con una perspectiva comprensiva. Tip: escuchar las preguntas internas.

Ascendente en Géminis

Mercurio (regente del ascendente en Géminis) continúa su marcha directa por Cáncer, y lleva su energía con una propuesta de mucha atención a cómo percibís temáticas familiares (viejas y actuales). A su vez, el fin de semana también hay energía de Géminis, ya que la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) transita por tu signo y conecta en conjunción con Venus (planeta de las relaciones de complemento) también en tránsito por Géminis. Tip: charlar de lo que te pasa no te vuelve vulnerable.

Ascendente en Cáncer

Es el último fin de semana del Sol (fuente de energía del zodíaco) en tránsito por tu signo y antes de irse, conecta matemáticamente en oposición con Saturno (planeta asociado a las responsabilidades) en Capricornio. Además, el Lunes habrá una segunda Luna nueva en los últimos grados de tu signo, algo bastante excepcional. En términos energéticos, es posible que sientas un tironeo entre tu faceta más infantil y la más madura. Tip: intentar descifrar qué te asusta y qué te limita.

Ascendente en Leo

Es el último fin de semana del Sol (tu regente) en Cáncer (signo de agua, emocional) en la zona de tu carta natal asociada a los finales. Esto puede traerte una sensación de agotamiento y cansancio, permitítelo. En la semana ya irás empezando a sentir el cambio de energía: empieza la temporada leonina y la vibración vital empieza a tomar mayor voltaje. Tip: descanso antes de que empiece el show.

Ascendente en Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa su marcha directa por Cáncer, y lleva su energía con una propuesta de mucha atención a cómo percibís temáticas familiares (viejas y actuales). Por otro lado, este fin de semana la zona de tu carta natal asociada a la identidad se encuentra muy activada. Es un buen momento para empezar proyectos creativos. Tip: podés hacer algo que no sea perfecto.

Ascendente en Libra

Venus, tu regente, continúa su marcha directa por Géminis y conecta matemáticamente con la Luna también en tránsito por Géminis. Esta interacción ayuda si estás hace un tiempo rumiando la posibilidad de tener una conversación vincular. Marte en Aries en tránsito por tu eje complementario trae iniciativa y coraje. Por otro lado, este fin de semana el Sol en Cáncer se opone a Saturno en Capricornio y para vos, esta configuración activa puntos claves de tu carta natal: la base emocional y el medio cielo. En términos psicológicos, fijate cómo sentís tus miedos a soltar viejas estructuras. Tip: son muchos movimientos planetarios, pero los movimientos importantes son los internos.

Ascendente en Escorpio

Información energética importante para vos. Plutón (regente del ascendente en Escorpio) en su tránsito por Capricornio, conecta matemáticamente en oposición con el Sol en Cáncer. A su vez, esta interacción se da cerca de Júpiter y Saturno, lo cual le agrega mayor voltaje a la situación. En términos psicológicos, es posible que sientas internamente algún temor por animarte a hacerte cargo de tus emociones. Tip: no fuerces la situación. La fruta cae por su propio peso.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (regente del ascendente en Sagitario) en su tránsito por Capricornio (signo de tierra, concreto) conectó matemáticamente en oposición con el Sol en Cáncer. En términos energéticos, es posible que esta interacción haya traído noticias de temores viejos e infantiles para que busques el modo de hacerte cargo de ellos y así de a poco lograr trascenderlos. Tip: no negar y aceptar lo que te pasa te va a ayudar.

Ascendente en Capricornio

Información energética importante para vos. Es el último fin de semana del Sol (fuente de energía del zodíaco) en tránsito por Cáncer, tu eje complementario; y antes de irse, conecta matemáticamente en oposición con Saturno, tu regente, en los últimos grados de tu signo. A su vez, esta interacción se da cerca de Júpiter y Plutón, lo cual le agrega mayor voltaje a la situación. En términos energéticos, es posible que sientas un tironeo entre tu faceta más madura y la más infantil. Tip: no necesariamente lo que te asusta te limita.

Ascendente en Acuario

Este fin de semana el Sol en Cáncer se opone a Saturno en Capricornio y para vos, esta configuración activa puntos claves de tu carta natal: aquel relacionado con los cierres y finales, y aquel vinculado con tu rutina. Estos movimientos pueden encontrarte con mayor cansancio. Es bueno saberlo y tomarlo como una preparación de cara a lo que viene: la temporada leonina, que activará tu eje complementario y otro tipo de sensación energética. Tip: no te olvides de tus necesidades básicas físicas.

Ascendente en Piscis

Hay una combinación de energía acuática y terrenal, que propone un tiempo lento y sensible. Para el ascendente en Piscis esto es casi una propuesta de vida, así que cada vez que la energía acompaña para descansar es una bendición. Tip: no uses la configuración energética como excusa sino como mapa de ruta para ver qué necesitas en estos días difíciles.

Por: Vera Picabea