Se acumula la basura: quitan $106 millones al presupuesto del aseo urbano en Nueva York mientras los restaurantes sirven en las calles

Sin sorpresas, la basura se ha acumulado en toda la ciudad de Nueva York menos de un mes después de que el presupuesto del Departamento de Sanidad (DSNY) se redujera en $106 millones de dólares.

Más desperdicios se está acumulando en los edificios y sobre todo en las calles, con el riesgo del aumento de roedores y malos olores con las altas temperaturas del verano. Irónicamente esto sucede cuando la gobernación ha exigido a los restaurantes operar en las calles como única opción en tiempos del coronavirus.

“Es indignante. Entran muchas ratas, muchos ratones, cucarachas. Tienen que hacer algo al respecto”, se quejó Héctor Vásquez, residente de Harlem,

La otra noche se vio a dos mapaches festejando en un contenedor desbordado afuera de un patio de juegos en Hamilton Heights, Alto Manhattan, informó CBS2.

“En la ciudad en este momento, y especialmente en Nueva York, estamos siendo aclamados por hacerlo tan bien con la salud pública y todas estas cosas, pero (…) tienes basura en todas partes. (Eso) también es un problema de salud pública”, dijo el vecino Adam Goldenberg.

En junio, la ciudad recortó $106 de dólares millones del presupuesto del DSNY, reduciendo en 60% la recolección en basureros públicos.

“Tenemos muchos menos recursos que en el año fiscal anterior”, dijo la comisionada Kathryn García.

Afirmó que el servicio de recolección en la acera se ha mantenido igual, pero la gente deja más basura de lo normal. “Nuestros camiones se están llenando muy rápido a medida que avanzamos por la ruta en algunos vecindarios porque la gente está en casa” debido al confinamiento.

Rats Plague Outdoor Seating at NYC Restaurants – NBC New York. If you can make it here, you can make it anywhere. https://t.co/kIKGShbCIb

— Proudly Unaffiliated (@ProudlyUnaffil1) July 13, 2020