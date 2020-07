“Uno de los días más tristes de mi carrera”: Sergio ‘Checo’ Pérez se sincera tras confirmarse que tiene coronavirus

El Checo podría haberse contagiado de coronavirus en México

La tarde de este jueves, se dio a conocer que Sergio ‘Checo’ Pérez dio positivo a los exámenes de coronavirus, por lo que permanecerá alejado de la Fórmula 1 y no podrá correr, por lo menos, el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana.

Horas después de que se hiciera público el resultado de la prueba, Checo tomó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje a sus aficionados, en el cual afirma que está pasando por los días más tristes de su carrera:

“Como saben di positivo a COVID-19, estoy muy triste, sin duda es uno de los días más tristes de mi carrera. Puse toda mi preparación, todo mi enfoque, tantas cosas para este fin de semana. Esto demuestra lo vulnerable que somos todos ante este virus”.

Gracias a todos por su apoyo y sus muestras de cariño! No bajen la guardia y síganse cuidando! 🙏 pic.twitter.com/0WiZ5NvCzC — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 31, 2020

El piloto de Racing Force, relató también que pudo haberse contagiado del virus en un viaje relámpago que hizo a México: “Después de Hungría tomé un vuelo privado para ir a México a ver a mi mamá que tuvo un accidente muy fuerte, estuve ahí unos días, volví a Europa, me sentía perfecto, me siento perfecto, gracias a Dios no tengo ningún síntoma. Hoy lo importante es mi salud, que salga bien librado de esto y que pronto pueda estar en las pistas”.

Hasta el momento, Sergio ‘Checo’ Pérez ocupa el sexto lugar en la clasificación de pilotos con 22 puntos.