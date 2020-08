Carolina Sandoval le demuestra a Suelta La Sopa que la que ríe al último ríe mejor, ya tiene nuevo programa

Primero se lanzó a entrevistar a Lucía Méndez y ahora tuvo como invitada a nada más y nada menos que Chiquis Rivera

Carolina Sandoval ya no forma parte de Suelta La Sopa y al parecer por la forma en la que fue sacada del programa ella podría estar recibiendo asesoría legal, pero en medio de lo que fue y lo que podría ser, la venezolana ha hecho vida el refrán: “la que ríe al último ríe mejor”, porque ahora aprovecha su trayectoria y contactos para lanzar su propio programa de entrevistas, el cual parece ir en el mismo horario que Suelta La Sopa, según expuso Chisme No Like con Javier Ceriani.

Y es que a través de sus trasnochos y ahora con su nueva propuesta ha logrado alcanzar la presencia de cientos de miles de fanáticos pendientes de lo que hará y dirá.

La Venenosa es la dueña de “El Trasnocho con Caro” y ahora además presenta, siempre en Instagram: “El Almuerzo con Caro”.

La ex de Suelta La Sopa ya tuvo dos invitadas de honor: Lucía Méndez y Chiquis Rivera. Con la primera habló de todo y lanzó algunos darnos a su antiguo programa. Incluso se burló de éste. Con Chiquis Rivera anunció una conversación honesta entre mujeres curvilíneas y no faltó la comida.

“Esta charla entre mujeres curvilíneas, seguras llenas de amor y celulitis pero con mucho tema para contar”, esta fue la introducción vía texto que dio Carolina Sandoval a través de su publicación en Instagram.

Chiquis por su parte aseguró estar encantada de compartir con Carolina y aseguró admirar mucho a la venezolana. La hija de Jenni Rivera le confesó que durante su breve separación con Lorenzo Méndez ella no lo bloqueó de su Instagram, la cantante simplemente dejó de seguirlo. Tremenda bomba le regaló Chiquis a Carolina en su entrevista.

Pero Chiquis no se quedó solo con eso, también le contó que cuando su mamá se enojó con ella por todos los rumores la bloqueó de todo, cambió incluso de teléfono en tres ocasiones y hasta cambió los códigos de seguridad de la casa.

De su conversación con Lucía Méndez sacó consejos de mujer a mujer y la convirtió así en la madrina de su nueva aventura. Algunos se quejaron de que Carolina no tuvo mucha mesura, y que en ocasiones ella se volvió protagonista del espacio. Otros por su parte estuvieron encantados con el inicio de su nuevo proyecto.