Con todo y su temporada de ensueño: se esfumó el sueño europeo de Raúl Jiménez

La victoria del Arsenal ante el Chelsea en la final de la FA Cup dejó prácticamente al Wolverhampton Wanderers y a Raúl Jiménez sin competencias continentales la próxima temporada.

Los Wolves necesitaban un triunfo del Chelsea para que la séptima plaza en la Premier League les diera acceso a la Europa League y no ocurrió: €l triunfo del Arsenal 2-1 hizo que sean los ‘Gunners’ quienes acudan a la Europa League el próximo año.

A los Wolves de Jiménez aún le queda la opción de ganar la Europa League, en la que se enfrentarán al Olympiakos griego en octavos de final, para estar en la Liga de Campeones la próxima campaña.

Reports in Portugal: Raúl Jiménez is on his way to Manchester United

