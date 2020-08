Patrulla Fronteriza detiene a más de 30 indocumentados en campamento No Más Muertes

El grupo humanitario No Más Muertes informo este sábado que más de 30 inmigrantes indocumentados fueron detenidos este viernes durante una masiva redada a su campamento, en la frontera de Arizona.

El operativo de la Patrulla Fronteriza se llevó a cabo al atardecer, deteniendo a las más de 30 personas que se encontraban en el campamento, ubicado en la población de Arivaca, donde reciben atención medica, alimentos, agua, refugio por las altas temperaturas que en los últimos días han superado los 110 grados Fahrenheit.

“En una demostración masiva de fuerza, la Patrulla Fronteriza, junto con agentes de su grupo elite BORTAC, descendió al campamento con un vehículo blindado, tres autos todo terreno, dos helicópteros y un estimado de 24 vehículos con y sin logos oficiales”, dijo No Más Muertes en un comunicado de prensa.

El grupo asegura que los agentes fronterizos se negaron a mostrar una orden de ingreso y durante dos horas en la oscuridad detuvieron y persiguieron a personas que recibían la ayuda humanitaria mientras un camarógrafo de la agencia federal filmaba la escena.

BREAKING: Border Patrol, entered our humanitarian aid camp near Arivaca AZ today without a warrant, detaining one person, in a clear prioritization of an enforcement only strategy

Agents are currently surrounding and surveilling the property.

— No More Deaths (@NoMoreDeaths) July 30, 2020