“Busco destruír, hacer daño”: Mike Tyson advierte a su rival y al mundo entero que su regreso va en serio

Mike Tyson está listo para su regreso. Una polémica pelea ante Roy Jones lo pondrá 15 años después arriba de un ring de boxeo y aunque en su entrenamientos luce realmente temible, no hay que olvidar que Tyson tiene 54 años de edad

La última vez que “Iron Mike” estuvo en el cuadrilátero fue en el 2005 en la derrota ante Kevin McBride en 2005.

Tyson dio una entrevista a la Cadena TMZ en la que aseguró que el 12 de septiembre, en Los Ángeles, será el que siempre fue: el púgil que hizo historia, el campeón mundial más joven de la historia de los esos completos.

Mike Tyson confirms to @TMZ_Sports that his purse for the exhibition with RJJ will go to charity.pic.twitter.com/aB7EsLO4Qk

