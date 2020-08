¿Siempre sí? Mauricio Pochettino abre la puerta para poder dirigir al Barcelona

Cuando era entrenador del Espanyol, el argentino dijo que "se iría a su granja" antes de dirigir al Barça

Mauricio Pochettino, uno de los técnicos más cotizados de la actualidad y que, dicho sea de paso, se encuentra sin trabajo, encontró oportuno echarse para atrás sobre una declaración que hizo hace un par de años cuando aseguró que prefería “irse a su granja en Argentina que dirigir al Barça”, en aquel entonces Pochettino era técnico del Espanyol.

Pero las cosas han cambiado y la verdad es que -a menos de que gane la Champions League- el Barcelona está muy cerca de quedarse sin técnico, por lo que el argentino prudentemente hizo una “corrección” sobre lo que dijo aquel día en una entrevista concedida al Diario El País.

“Hay que explicarlo bien. Estuve en Barcelona ese año y me encontré con Bartomeu (Presidente del Barça) en un bar. Nos saludamos porque llevábamos los hijos al mismo colegio y estuvimos cinco minutos de cháchara. Eso generó un rumor que hizo saltar alarmas porque había más equipos que nos querían, y cuando me preguntaron quise zanjarlo de forma drástica; no quise faltar al respeto al Barcelona. Se pueden decir las cosas de forma diferente. El Espanyol me ha hecho un nombre. Pero no soy arrogante y no me gustó hacer una declaración como esa. Quizá ahora no lo haría porque en la vida nunca se sabe qué pasará”, explicó Pochettino.

La trama comienza a tomar forma… ¿terminará con el argentino en el banquillo azulgrana?