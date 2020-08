Afición de Chivas está furiosa con Luis Fernando Tena y piden al “Rey Midas”

El Rebaño no ha anotado un solo gol en el torneo

Las Chivas Rayadas del Guadalajara tuvieron su primer revés en el Guard1anes 2020 de la Liga MX luego de caer 2-0 ante Santos en un partido en el que dieron una pobre exhibición y hasta José Juan Macías se dio el lujo de fallar un penal.

Luis Fernando Tena regresó al baquillo del Guadalajara tras superar el coronavirus y tuvo una tarde difícil ya que no pudo contar con hasta siete jugadores, entre positivos por COVID-19 y lesionados, aunque según el estratega, este no es un pretexto para que el equipo apenas tenga un empate y no haya anotado un solo gol en el torneo.

A los que les importó muy poco el tema de las ausencias, fue a los aficionados de las Chivas que ante la situación, no tuvieron piedad con el equipo y pidieron la destitución de Tena.

¿Y cuando harán algo? Otro torneo que seguirán esperando a que Tena “encuentre el equipo ideal”, ya déjense de mamadas y pongan a alguien que sea mejor, hay muchas opciones buenas de DT’S que no tienen equipo — Fernando (@ferchomtzs) August 3, 2020

El gran problema de chivas se llama Luis Fernando Tena y abajito de este Ricardo Peláez — RUBEN RAJUNOV (@RAJUNOV) August 3, 2020

Buenos días serán cuando anuncien la destitución de Tena 😠 — Gaby de Chivas (@GABRYZPM) August 3, 2020

Desde que llegó Tena no se ve que este equipo logre nada. Otro campeonato que no se espera nada de este equipo…. — Mr. P (@DonBranding) August 3, 2020

El Rebaño no se puede dar el lujo de perderse de nuevo la Liguilla por lo que los chivahermanos ya tienen al candidato para ser el nuevo pastor y quieren a Víctor Manuel Vucetich.

Naaa, hay que mirar al futuro, encaso de que se decidiera prescindir de Tena ahí esta el Rey midas! — G. Cooper (@Rg_Gustavo) August 3, 2020

FUERA TENA Y VENGA EL REY MIDAS!!! — Candy (@Candy00040719) August 3, 2020

Les encargo al profe Vucetich, porfa — Muertrouble (@IsaacAlva1) August 3, 2020

Chivas tiene un punto en dos jornadas y espera recuperar a sus jugadores lo antes posible, ya que el objetivo es quedar entre los primeros cuatro de la tabla general.