¿Aún hay probabilidades de que aprueben un monto adicional junto al seguro de desempleo?

Los legisladores no se han puesto de acuerdo en el monto y la forma de entrega de este apoyo

La Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, aprobó extender la entrega de los $600 dólares extras como beneficios de desempleo hasta finales de 2020 en el proyecto de la Ley HEROES, según se informó en Forbes.

Sin embargo, los senadores republicanos no aprobaron el proyecto cuando llegó al Senado. Incluso, el líder de la mayoría en esta cámara, Mitch McConnell, dijo que no apoyaba una extensión de la entrega de $600 a la semana diciendo que era como “pagarles a las personas un bono por no volver a trabajar“.

En su lugar, la semana pasada, los republicanos presentaron otra propuesta en la que, en lugar de seguir dando los $600 dólares adicionales, solo entregaran $200 dólares a la semana hasta septiembre.

Después, a partir de octubre, estos $200 se reemplazarían con un nuevo pago (de hasta $500 dólares) que, al combinarlo con los pagos estatales por desempleo, debería alcanzar a reemplazar cerca del 70% del salario perdido de cada persona.

Sin embargo, esta propuesta no se ha aceptado, ya que algunos legisladores argumentan que esta fórmula podría ser muy complicada para que los estados la implementen de manera rápida y eficiente, por lo que prefieren optar por un pago semanal fijo.

Por suerte, a pesar de estos desacuerdos, es casi seguro que se aprobará una ayuda extra de desempleo, ya que, actualmente, nadie está pidiendo que no se dé, sino que los legisladores se están enfocando más en el monto y la forma en que se debe entregar.

–También te puede interesar: ¿Se aprobará un segundo paquete de estímulo antes del 7 de agosto?