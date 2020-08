En el Censo de Población de Estados Unidos: ‘Quienes no participen será como si no existieran’

Habrá despliegue en negocios esenciales; los empleados del censo podrán ayudar a llenar cuestionarios y despejar dudas sobre la participación de la gente en el conteo decenal.

Personal de la Oficina del Censo comenzará pronto a visitar los hogares que han fallado en participar en el conteo del Censo 2020, porque su misión es tener el conteo más exacto posible.

Roberto García, un asociado especialista de la oficina del Censo, platicó que el 11 de agosto comienza una nueva etapa del censo en la que los representantes van a visitar los hogares de las personas que hasta ahora siguen sin participar en el conteo.

Es una etapa que se llama “visitas de enumeradores” o de representantes del censo, en la que los enviados van a intentar hasta en cinco ocasiones contactar a los moradores de cada vivienda que sigue sin participar en el conteo decenal.

“Si después de esas cinco visitas, todavía no se hace el conteo de alguna vivienda, vamos a recurrir a una alternativa que se llama proxy, y que consiste en preguntar a los vecinos de la vivienda donde no se han contado información sobre el número de personas de esa casa, su género, sus edades y su grupo étnico o racial”, dijo García.

“Si esa es la manera en que una persona desea que su hogar sea contado en el Censo del 2020, pues así se hará y va a tomar entre 30 y 45 minutos completar la información que necesitamos para el cuestionario”, advirtió.

El especialista insistió en que quienes siguen sin participar en el conteo y desea evitar que otros, quizás desconocidos, tengan que dar su información, lo ideal es participar en el censo en línea.

Agregó que en promedio llenar el cuestionario por internet toma unos minutos. García habló en un foro virtual con la asambleísta Sherley Weber de San Diego para promover la participación en el censo.

Otra ventaja de participar en el censo mediante el internet es que “toma menos de tres minutos completar” el cuestionario, de acuerdo con García.

Los enumeradores también se van a desplazar por sitios a los que, pese a la pandemia, la gente tiene que acudir de manera “esencial”, como en supermercados y farmacias. En esos lugares los representantes estarán por periodos breves de tiempo, y se podrán identificar porque además del gafete del censo tendrán seguramente alguna mesa con logo.

En ese despliegue en negocios esenciales, los empleados del censo podrán tanto ayudar a llenar cuestionarios como a despejar dudas acerca del formulario que pueda tener el público.

Las personas que ahora decidan participar a través de la oficina del censo antes de que se presenten los enumeradores, pueden escribir en motores de búsqueda de internet como Google o Yahoo la frase “completar el censo del 2020”.

Generalmente el primer resultado que aparece le llevará directamente y en español al inicio del cuestionario.

Si la persona no está muy segura de lo que debería contestar y prefiere hablar con alguien que le guíe para llenar el cuestionario, puede llamar al número telefónico sin costo 1844 468 2020, y, cuando le respondan, le contestarán en español.

Los enumeradores, quienes irán a los hogares que faltan por participar a partir del martes 11 de agosto, han tenido entrenamiento tanto en lo que se relaciona con el conteo del censo como en protocolos de salud e higiene para prevenir contagios del COVID 19.

Más adelante, en el mes de septiembre, el público incluso puede colaborar con el conteo del Censo 2020 si tiene información sobre personas sin hogar que deambules por las inmediaciones de su vecindario.

Del 22 al 24 de septiembre, el censo va a contar a los indigentes, es decir a las personas que carecen de hogar.

Durante esos tres días, la Oficina del Censo enviará a personal entrenado a lugares como albergues, refugios para desamparados; a las llamadas cocinas de sopa, donde alimentan a personas necesitadas y también a lugares previamente identificados como sitios de reunión de personas sin hogar; estos últimos pueden ser debajo de algunos puentes o sitios donde duermen en bolsas para acampar.

Igualmente, personal del censo se va a asesorar con organizaciones caritativas y departamentos de policía para averiguar dónde más podrían encontrarse indigentes esos días.

El mes de octubre será el último en que la gente pueda participar en el Censo de Población del 2020. Oficialmente el 21 de octubre es la última fecha para llenar el formulario del censo en el país.

“Quienes no participen, será como si no existieran, como si oficialmente no vivieran en nuestra comunidad”, dijo García.

Aclaró que “por supuesto no es eso lo que queremos, pues queremos reconocer a todas las personas que viven en nuestras comunidades, para que podamos recibir nuestra parte justa de fondos federales y nuestra representación política en cada nivel de gobierno, desde el nivel de cada ciudad a la representación nacional”.