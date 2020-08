Katie Ledecky nada 50 metros con un vaso de leche sobre la cabeza

La nadadora olímpica Katie Ledecky logró una hazaña deportiva nunca antes vista en la historia de la natación, logró cruzar una alberca con un vaso de leche con chocolate en la cabeza.

Desde sus redes sociales, la estadounidense, Katie Ledeckya, campeones olímpica presumió su gran técnica en la piscina tras realizar el llamado #GotMilkChallenge.

Possibly one of the best swims of my career! (~open for debate~)

What can you do without spilling a drop?! Check out the #gotmilkchallenge on TikTok. #gotmilk #ad pic.twitter.com/F05UzvaqCo

— Katie Ledecky (@katieledecky) August 3, 2020