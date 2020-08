Encuentran tomate idéntico a Larry Bird y los memes inundan internet

La exestrella del baloncesto fue uno de los mejores jugadores de todos los tiempo

Ahora sí, como dicen por ahí: “internet no te mueras nunca”, ya que algún creativo agricultor encontró gran semejanza de un tomate con la cara del exbasquetbolista Larry Bird.

La exestrella del baloncesto fue uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, jugó para los Boston Celtics de 1979-1980 y 1991-92, y para los Indiana Pacers de 1997 a 2000.

Nadie podría imaginar que la cara de uno de los miembros del famoso Dream Team que representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992.

Tras viralizarse la imagen de la cara de Larry Bird en el tomate los usuarios de internet inundaron las redes con divertidos memes:

Seriously someone please tell Larry Bird that I'm sorry pic.twitter.com/CBkOQOi2ZZ — Bam Adobobayo (@MannyMontana305) August 2, 2020

*MJ slices a tomato* Larry Bird: pic.twitter.com/UhW1hme4Vt — Shooter McGavin (@ShooterMcGavin_) August 2, 2020