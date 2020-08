Una pequeña señal de normalidad: En tiendas de H-E-B ya se puede comprar papel higiénico sin límite alguno

TEXAS – Al inicio de la pandemia uno de los productos más solicitados fue el papel higiénico.

Videos y fotos en las redes sociales mostraban a consumidores con paquetes de papel higiénico en sus carritos de compras. En publicaciones algunos se quejaban de que no podían encontrarlo en ninguna parte.

La demanda fue extraordinaria durante los primeros meses de la pandemia al grado de que tiendas tuvieron que limitar la cantidad que personas podían comprar.

La cadena H-E-B, una de las más grandes en Texas, fue una de las que implementó el límite, pero luego del “caos” ha llegado la calma.

En H-E-B ya no aplica el límite, consumidores pueden comprar todo el papel higiénico que quieran.

Un reporte de Business Insider indica que durante el mes de marzo consumidores compraron $1,45 mil millones de papel higiénico.

This is how toilet paper companies dealt with the 845% demand spike pic.twitter.com/qK3F0ddJ0R

— Business Insider (@businessinsider) July 12, 2020