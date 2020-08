Utilizan en el Museo de los Navy Seals un jersey de Kaepernick en una polémica demostración de perros de ataque

Los Navy Seals dejarán de apoyar al museo dedicado a esta organización militar, luego de que publicaran en redes sociales un video en el que se muestran a perros entrenados para atacar, haciéndolo sobre una persona que utilizaba el jersey de Colin Kaepernick.

la Marina anunció en un comunicado que realizará una investigación profunda para conocer a fondo los hechos. El video fue grabado en 2019 pero fue publicado hasta ahora y condenado fuertemente en redes sociales.

“El mensaje de este video es completamente inconsistente con los valores y el espíritu de la Marina de los Estados Unidos” informaron las Fuerzas Armadas en u comunicado.

UPDATE: @us_navyseals statement says, "The inherent message of this video is completely inconsistent with the values and ethos of Naval Special Warfare and the U.S. Navy… There were no active duty Navy personnel or equipment involved with this independent organization's event." pic.twitter.com/iV9Tt0bNHV

— Billy Corben (@BillyCorben) August 2, 2020