VIDEOS: impresionante explosión en el Líbano destruye todo a su alrededor

Diversas personas grababan un incendio desde distintos ángulos en lo que parece ser una instalación cerca de la costa de Beirut cuando explotó de forma inesperada

Videos de una impresionante explosión en la ciudad de Beirut en el Líbano ha dejado decenas de daños materiales y probablemente pérdidas humanas.

Lo que parecía un gran incendio en un deposito, terminó con una impresionante explosión que se expandió varios metros a la redonda y destruyó todo a su alrededor.

The explosion very close up from a boat pic.twitter.com/0g4EujMRQf — CNW (@ConflictsW) August 4, 2020

Aunque se desconoce el motivo del evento, en los videos parecen apreciarse fuegos artificiales explotando en medio el incendio segundos antes de la impresionante explosión.

Fireworks storage was exploding just before the huge explosion, this video is filmed about 100 metres from the major explosion #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/tM0vYuZo8u — CNW (@ConflictsW) August 4, 2020

Extraordinary footage of the explosion of Beirut. pic.twitter.com/yBEGzwYeGv — Saad Mohseni (@saadmohseni) August 4, 2020

More footage appears to show that there were two separate explosions in Beirut. Watch until the end.

pic.twitter.com/0mWW8bLKzp — Daily Caller (@DailyCaller) August 4, 2020

Las cifras mortales y/o de heridos no ha sido determinada al momento de la redacción de esta información.