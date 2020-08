Irrumpe en la boda gritando que está embarazada del novio

Muchos usuarios se mostraron intrigados por el final de la escena

Una pareja que estaba a pocos minutos de convertirse en esposos quedó en estado de shock cuando una mujer interrumpió la ceremonia de boda alegando que estaba embarazada. Esperaba un bebé del novio.

Uno de los invitados a la boda, que tuvo lugar en Detroit, Michigan, capturó el incómodo momento y lo compartió en TikTok.

El pequeño clip muestra a los novios, de pie, parados bajo un arco decorado. El momento crucial sucedió cuando se estaban leyendo los votos.

De repente, de la nada, apareció una mujer enojada. Se acercó a la pareja desde atrás y comenzó a gritarle al novio.

En el video se la escucha decir: “¡Anthony! ¿Pretendes no conocerme? ¿No recibiste tu medicación psicológica hoy?”

El pastor que oficia la ceremonia la ignora y continúa leyendo los votos mientras los invitados se muestran confusos ante la interrupción.

La mujer continúa gritando, intentando llamar la atención del novio. “¡Anthony, sé que me escuchas! Estás actuando como si no me conocieras … ¡Tengo a tu bebé aquí!”, se le oye decir.

En ese momento, un invitado de la boda, familia de la novia, se acerca y arroja sus flores a la mujer.

Desde su publicación en TikTok, el vídeo se ha visto casi 10 millones de veces.

También le ha gustado a 1.8 millones de personas y ha recibido 44,000 comentarios.

Tanto éxito ha tenido que incluso algunos usuarios de TikTok pidieron una segunda parte de la historia