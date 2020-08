Jailyne Ojeda enloquece Instagram con entallado atuendo que resalta sus atributos

La mexicana compartió un video para mandar un mensaje a sus detractores

Jailyne Ojeda mantiene una fuerte actividad en las redes sociales, donde alterna entre rutinas de ejercicio, promociones, tutoriales y bailes, que despiertan una ola de comentarios en Internet.

En esta ocasión, la modelo utilizó su cuenta de Instagram para mandar un mensaje a sus detractores: “A message to all my haters 😘”, escribió la joven en un video donde se le puede observar bailando con su perro en su casa, enfundada con un entallado pantalón negro y una blusa que resaltaron sus atributos.

El clip acumula más de 878 mil visualizaciones y ha recibido una avalancha de piropos.

Por si no fuera suficiente, Jayline compartió otro video en el que aparece con unos leggins y un top deportivo hablando un poco sobre su persona.

