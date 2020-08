Le pisa la cabeza a un policía que le exigió llevar mascarilla

Una mujer policía sufrió una conmoción cerebral después de que una mujer le golpeó la cabeza contra el piso de concreto por pedirle que usara mascarilla.

El violento incidente tuvo lugar cerca en Melbourne, Australia, el lunes 3 de agosto por la noche, según informa Unilad.

La oficial de 26 años estaba patrullando con otro oficial cuando vieron a una mujer adulta sin cubrirse la cara y se acercaron a ella para preguntarle su nombre y advertirle.

Usar mascarillas o tapabocas es obligatorio bajo el consejo del Director de Salud en el área metropolitana de Melbourne, por lo que los dos agentes tenían derecho a detener a la mujer y consultar el motivo por el que no llevaba la boca cubierta. Sin embargo, la mujer, de 38 años, no se tomó bien el ser confrontada y supuestamente agredió a la agente de policía.

This 26-year-old Constable returned to the station concussed and missing a clump of hair.

Because she asked someone to wear a mask.

She and many others are sacrificing their safety for our safety.#protectourprotectors #springst #tpav #covid19 #covid19aus #COVID19Vic cases pic.twitter.com/Bdjve1YJWR

— TPAV (@PoliceAssocVIC) August 4, 2020